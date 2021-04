Muere por COVID-19 Luis Suárez Reales, reconocido artista vallenato que no creía en el coronavirus

El famoso guacharaquero de Valledupar Jairo Suárez Serpa, de 39 años, murió por COVID-19 en San Juan del Cesar y su padre Luis Suárez Reales, de 60 años, también falleció como consecuencia del COVID-19.

“Siempre decía ‘esto no existe para mí’, ‘si existe, está en la China’, ‘yo no tengo que ver con eso’, ‘a mí nunca me va a dar’ y nunca se protegió”, aseguraba Jairo Suárez, hermano de Luis.

La comunidad Valduparense que enaltecía la fama de los dos artistas, está de luto por la triste noticia.

Lamentamos el sensible fallecimiento de Luis Suárez y Jairo Suárez Leyva, referentes de la dinastía conocida como ‘Los Mañocos’ y organizadores del Festival de Guitarras del Primero de Mayo.



A sus familiares y amigos nuestras condolencias. pic.twitter.com/LT5eLyXhFD — Oficina de Cultura de Valledupar (@OfiCulturaVpr) April 18, 2021

“Mi hermano Lucho Suárez y mi sobrino Jairo Suárez fueron grandes guacharaqueros que integraron muchos grupos musicales y la mayoría de la vida se la dedicaron a los festivales”, afirmó Jairo.

Cabe mencionar que la ocupación UCI en la capital del Cesar es crítica, pues actualmente sobrepasa el 93%.

“Toque de queda nocturno desde el día de mañana, 20 de abril, hasta el día viernes, de seis de la tarde a cinco de la mañana; de ser autorizado nuevamente se contemplaría un toque de queda completo o total para el fin de semana y pico y cédula de tres dígitos”, señaló Luis Enrique Galvis, secretario de Gobierno de Valledupar.