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Revelan video clave: mujer desaparecida en Barranquilla fue hallada sin vida en un taxi

Un video de seguridad se convirtió en la principal pista en el caso que conmociona a Barranquilla.

mujer sin vida en taxi barranquilla.jpg
Hallan mujer sin vida en taxi
Foto tomada de El Heraldo
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 5 de abr, 2026

Un hecho ocurrido en Barranquilla ha generado conmoción luego de que una mujer, reportada como desaparecida horas antes, fuera encontrada sin vida dentro de un taxi. El caso ha tomado relevancia no solo por las circunstancias del hallazgo, sino por la aparición de un video que podría ser determinante en la investigación.

La víctima fue identificada como Evilena María Ortiz Mendoza, de 42 años, quien había sido vista por última vez cuando salió de su vivienda en el municipio de Soledad en compañía de un hombre. Horas después, su cuerpo fue hallado en el interior de un vehículo en el barrio Simón Bolívar, en la localidad suroriente de la ciudad.

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El video que podría esclarecer lo ocurrido con la mujer reportada como desaparecida en Barranquilla

Uno de los elementos clave en el avance del caso es un registro captado por cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes, que se han difundido ampliamente, se observa el taxi estacionarse en una calle del sector y permanecer allí por algunos minutos.

Posteriormente, se ve descender a un hombre desde el puesto del conductor, quien se dirige hacia la parte trasera del vehículo y realiza varios movimientos antes de retirarse del lugar caminando. Este comportamiento ha llamado la atención de las autoridades, ya que coincide con el sitio donde posteriormente fue encontrado el cuerpo.

El material audiovisual ha permitido a los investigadores establecer una secuencia de los hechos y ubicar a un posible sospechoso. Según las primeras hipótesis, el hombre que aparece en el video sería la pareja sentimental de la víctima, quien actualmente es buscado por las autoridades.

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De acuerdo con la información disponible, el vehículo en el que fue hallado el cuerpo estaría vinculado a esta persona, lo que refuerza la línea de investigación que apunta a su posible responsabilidad en el caso.

El hallazgo se produjo en la mañana del Viernes Santo, generando alarma entre los habitantes del sector. Las condiciones en las que fue encontrada la mujer y el contexto de su desaparición han llevado a que las autoridades trabajen en coordinación con la Fiscalía para esclarecer lo ocurrido.

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Mientras tanto, continúan las labores de búsqueda para dar con el paradero del principal sospechoso, quien, según versiones preliminares, habría abandonado la ciudad tras los hechos.

El caso sigue en desarrollo y depende en gran medida del análisis de las grabaciones de seguridad, así como de los testimonios recopilados. Por ahora, el video se mantiene como una de las pruebas más importantes para reconstruir lo sucedido y avanzar en la identificación de responsabilidades.

Este hecho se suma a otros casos que han generado preocupación en la ciudad y pone nuevamente sobre la mesa la importancia de los sistemas de vigilancia como herramienta clave para las investigaciones judiciales.

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