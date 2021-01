"Tuvo la indecencia hasta de escupirme”: mujer que fue brutalmente golpeada por su exnovio

Tristemente otro caso de violencia contra mujeres fue conocido en Floridablanca, Santander . La víctima es María Alejandra Hernández, una joven de 24 años, quien asegura que fue brutalmente golpeada por su exnovio.

A través de su cuenta de Instagram la joven dio a conocer las fuertes fotografías, evidencia de la agresión. Aprovechó también para relatar lo sucedido y hacer un llamado a las personas que, al igual que ella, están siendo víctimas de maltrato.

Así describió los hechos en esta red social: “Fui a la casa de mi exnovio con el propósito de hablar, dejo claro que el plan fue propuesto por él. En la mañana se levantó de forma molesta a discutir conmigo. Me empujó contra el baño para después hacerme caer en la tina donde recibí un fuerte golpe. Posterior a esto comenzó a golpearme en la cara sin intención de detenerse, no me permitía irme y me tenía acorralada”.

Además de los fuertes golpes, cuenta que su exnovio también la humilló de manera grotesca al punto de escupirle: “Este ser humano tuvo la indecencia hasta de escupirme en la cara (...) No hay ningún derecho de parte de ningún género de causarle un daño físico y psicológico tan grave a una persona", agregó.

La mujer reveló que está a la espera de una valoración en Medicina Legal y además ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía, así lo aseguró en un diálogo con BLU Radio.

También aprovechó para invitar a otras víctimas a denunciar: “No debemos tener miedo a hacer una denuncia, no tenga miedo a correr por su vida, tratemos de cuidarnos entre todas e identificar los problemas que pueden llevar a una agresión”, dijo.

Por su parte, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, rechazó el hecho a través de su cuenta de Twitter y le dijo a María Alejandra que será acompañada por la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género.