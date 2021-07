Video: Famoso DJ fue captado golpeando salvajemente a su esposa y delante de su bebé

En video quedó captado el momento en el que el famoso DJ Souza Araújo golpeó salvajemente a su esposa Pamella Holanda, quien recientemente había tenido un bebé.

Cómo se puede ver en la grabaciones captadas por las cámaras de seguridad de la casa, el hombre arremetió contra su esposa sin compasión cuando incluso está se disponía a alzar a su hija.

Lo terrible del hecho, es que en uno de los videos aparece otra mujer, quien se percata de todo y no hace absolutamente nada por ayudar a Pamella.

Y aunque la víctima reportó al terrible agresor por violencia intrafamiliar y lesiones, la Policía no lo capturó porque denunció dos días después de haber ocurrido el hecho. Motivo por el cual, el sujeto anda por las calles como si nada.

Tras la publicación de las imágenes, cientos de personas no han parado de criticar a las autoridades, ya que no entienden como es posible que aún con los videos de las cámaras de seguridad, dónde se evidencia las salvajes golpizas que el hombre le daba a su esposa, no sea evidencia suficiente para arrestarlo.

La exesposa de un DJ brasilero divulga videos donde el artista la agrede incluso mientras sostiene en brazos a la hija de ambos

