Le quitó la vida a su bebé por venganza a su exesposo; dejó estremecedores mensajes

Paula Guerrero, de 29 años de edad, causó conmoción en Argentina luego de asesinar fríamente a su bebé de dos años tras conocer que su exesposo recibiría la custodia temporal del menor.

“Como la policía vio que estaba Paula Guerrero, que estaba ida, iban a hacer el papel para que él (el padre de la víctima) tuviera la custodia temporal del nene (…) Nosotros tenemos los videos donde ella hizo al nene despedirse de nosotros”, declaró la cuñada de la asesina a un medio local.

Aunque la pareja había dado por terminada su relación a finales de 2021, las investigaciones arrojaron que la mujer estaba obsesionada con el padre del menor, de nombre Felipe Derto Dalcolmo.

“Manejaba cierta ‘obsesión rumiante’ por mantener vigente el vínculo (…) La incuestionable decisión de Derto Dalcolmo de poner punto final al vínculo sentimental, conformó para Guerrero una resolución inaceptable, en orden a sus ideales personales”, explicó el juez del caso.

En la investigación también se determinó que la mujer actuó “a modo de venganza y represalia, concertó sus anticipos y ultimó a Milo Derto Guerrero (nombre del bebé)”.

Según el dictamen, el pequeño habría muerto por una “congestión, edema y hemorragia pulmonar”, esto luego de que Paula Guerrero lo asfixiara con una almohada.

Lo más indignante del caso fueron los mensajes que la mujer envió a través de un chat grupal a familiares del pequeño, luego de cometer el asesinato.

“Nada más quería decirte gracias porque mostraste ser un buen tío, pero no vamos a sufrir un día más con este bebé. Ya me cansé de llamarlo y no atiende. Solo queríamos despedirnos de él. Vivir así no es vivir. Es mejor no vivir”, dijo la mujer por medio de una nota de voz dirigida al tío del pequeño.

“Mándame jazmines”, envió en otro mensaje, refiriéndose a las flores que según la mujer el pequeño quería en su tumba.

Luego de conocerse los detalles del escabroso crimen le fue imputado el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y la alevosía.