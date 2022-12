Las cosas que ya NO PODRÁ hacer Meghan Markle tras su entrada a la familia real

Convertirse en parte de la realeza aparentemente trae muchos beneficios, pero todo a un precio. Meghan Markle, exactriz, ahora duquesa de Sussex, tendrá que dejar de hacer varias cosas que seguramente amaba hacer y la gente del común hace a diario.

No tomarse selfis: A la reina Isabel no le gustan esas tendencias juveniles, por tal motivo, no podrá sacarse más autorretratos.

No podrá salir de compras: Salir a tomar un café o comprar una cartera fina sí, pero nunca sola. Siempre deberá estar acompañada por personal de la realeza.

Cero redes sociales: Las redes sociales están prohibidas mientras la reina Isabel viva. Por tal razón, Meghan ya eliminó las suyas en las que tenía bastante actividad.

Votar en Inglaterra: Ser parte de la realeza y votar es inconstitucional, además no podrá referirse nunca a temas políticos.

Pintarse las uñas de colores: A la reina no le gusta que se pinten las uñas con colores fuertes. Solo pueden ser tonos recatados.]

Firmar autógrafos: A pesar de su fama como actriz, no podrá otorgar autógrafos a nadie.

Dormir antes que la reina: Cuando compartan el mismo lugar de hospedaje, Meghan no podrá irse a la cama hasta que la reina no decida irse a dormir.

No faldas cortas: No puede usar prendas reveladoras, así lo exigen a todas las mujeres que perteneces a ‘la corona’.

Adiós a su carrera de actriz: No se le está permitido trabajar.

No podrá sentarse con las piernas cruzadas: ¡Jamás! Únicamente con las rodillas juntas.