"Las mujeres podrán vestirse como se les de la gana": Galán tras ganar la Alcaldía

Tras conocerse la victoria de Carlos Fernando Galán quien recibió 1.485.647 votos, el nuevo alcalde de Bogotá, expresó su agradecimiento a todos los ciudadanos y miembros de su equipo que lo apoyaron en esta contienda. En un discurso lleno de gratitud, Galán reconoció la contribución de diversas personas y destacó la importancia de la unidad en la ciudad.

"Hoy quiero agradecer a todos los ciudadanos de Bogotá que nos apoyaron, a los que nos permitieron poner una calcomanía en sus carros y también a aquellos que nos criticaron, porque todas esas voces nos han permitido crecer como equipo y como sociedad", afirmó el alcalde electo.

Carlos Fernando Galán también dedicó palabras de agradecimiento a su equipo personal, a su esposa Caro, sus hijos y toda su familia, reconociendo el apoyo incondicional que ha recibido de sus seres queridos, sin dejar atrás el legado y el nombre de su padre Luis Carlos Galán.

Iniciando su discurso se refirió a la percepción de inseguridad por parte de la ciudadanía en Bogotá enfatizando en que "los niveles de miedo deben bajar", por lo cual dijo que "las mujeres deberán poder vestirse como se les dé la gana", pues aseguró que trabajará ardua y detenidamente en que los ciudadanos puedan salir a la calle tranquilos.

Adicionalmente felicitó a sus colegas candidatos "quienes compitieron hombro a hombro en esta elección", habló de lo que logró destacar de cada uno de ellos empezando por Juan Daniel Oviedo y por último mencionó a Gustavo Bolívar. Así mismo se refirió a los anteriores mandatarios de la ciudad: "Tenemos que ser capaces de reconocer los avances de todos los exalcaldes, pero también los desafíos que enfrentamos como sociedad. Los retos que tenemos por delante son inmensos, y los desafíos que nos depara el futuro no son sencillos de abordar", enfatizó.

El nuevo alcalde de Bogotá señaló que la esperanza predominó en la ciudad, y destacó que su administración se enfocará en resultados tangibles. "Todo es posible, y no prometimos nada que no pudiéramos cumplir. Agradecemos a los ciudadanos de Bogotá por creer en nosotros y por reconocer que lo verdaderamente importante no es solo quién corta la cinta, sino con cuántas obras podemos favorecer y cuántas vidas podemos salvar en este mandato", enfatizó Galán.

Respecto a la incertidumbre por la construcción del Metro en la ciudad aseguró que "al presidente Petro le pido respetuosamente que trabajemos para sacar adelante esta primera línea del metro tal cual como está planteada".

Galán, quien ha luchado por su sueño durante 17 años, aseguró también que asume su mandato con determinación y metas claras y definidas. Durante la finalización de su discurso, compartió algunas de las tareas que emprenderá de inmediato para Bogotá:

Reducir los niveles de miedo así como abordar la inseguridad de manera inmediata y aumentar la sensación de tranquilidad en los próximos 4 años. Trabajar incansablemente en la construcción del metro para mejorar manera en cómo se transportan los bogotanos. Luchar contra el hambre, "un crimen inaceptable en la actualidad", y promover la empatía en la sociedad. Impulsar el orden en la ciudad y recuperar la confianza en las instituciones. Defender la libertad de prensa "dejaremos que la prensa sea la principal veedora de nuestros actos". Resolver los problemas que enfrentan los habitantes de Bogotá, especialmente los más jóvenes.

Para finalizar aseguró que "nos tomó tres elecciones, muchas lágrimas y lidiar con muchos ataques, superar miedos y volver a confiar en nosotros mismos. Ganamos y ahora estamos obligados a que gane toda Bogotá en los próximos años, me siento muy feliz, me siento muy orgulloso".

