Juan Daniel Oviedo recibe con alegría resultado electoral: "El logro más importante de mi vida"

El candidato a la Alcaldía de Bogotá, Juan Daniel Oviedo , fue la revelación en la jornada electoral de este 29 de octubre, donde los bogotanos eligieron como nuevo alcalde a Carlos Fernando Galán . Oviedo se mostró muy contento desde su sede de campaña en la localidad de Bosa, lugar a donde se mudó para encarnar los problemas de los ciudadanos de a pie de la capital.

Los resultados de las elecciones locales tuvieron un giro sorprendente en la lucha por el segundo lugar, ya que quien ocupara esta posición tendría el derecho a una curul en el Concejo. Juan Daniel Oviedo, un debutante en la política, emergió como el vencedor en esta contienda y aceptó la curul, pero según él, no desde la oposición sino desde una orilla independiente, algo muy parecido a lo que hizo Galán después de los resultados electorales de hace cuatro años.

Oviedo logró una asombrosa victoria al obtener más de 600,000 votos, superando al exsenador Gustavo Bolívar por más de 20,000 votos. Este resultado representó una fuerte derrota para el Pacto Histórico y su líder, el presidente Gustavo Petro. El exdirector del DANE capitalizó el voto de opinión y se mantuvo al margen de los partidos y las maquinarias tradicionales.

El candidato también envió un contundente mensaje al Gobierno Nacional y al Presidente Gustavo Petro: "Esta propuesta fue un mensaje contundente a Gobierno Nacional de que no queremos más improvisación en Bogotá, de que no queremos más intervención del presidente Gustavo Petro en las decisiones que se toman en la ciudad, de que necesitamos que Bogotá sea capaz de resolver sus propios problemas escuchando a los habitantes, pero sobre todo siendo muy rigurosos a la hora de construir soluciones para la ciudad. El hecho de que estemos en la segunda posición de intención de voto es un mensaje claro de que tenemos una gran oportunidad de seguir siendo útiles a la ciudad y para todo el país. (...) Aquí no hay nada que reprochar, solo celebrar y agradecer porque haber logrado estos votos son el logro más importante de mi vida".

Juan Daniel Oviedo, economista con una maestría en Economía Matemática y Econometría y un doctorado en Economía de la Universidad de Toulouse, Francia, saltó a la arena política después de su destacado desempeño como director del DANE. Su incursión en la política no podría haber tenido un mejor resultado, ya que su segundo lugar en las elecciones locales lo coloca automáticamente en el Concejo de Bogotá, consolidando su presencia en la escena política de la capital.

#ColombiaDecidió | "No queremos más intervención del presidente Gustavo Petro en las decisiones que se toman en la ciudad": Juan Daniel Oviedo.



