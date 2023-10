Alejandro Char, el heredero político que logra por tercera vez la Alcaldía de Barranquilla

Alejandro Char, de una de las dinastías políticas más influyentes de Colombia, logró por tercera vez llegar a la Alcaldía de Barranquilla en las elecciones regionales de este 29 de octubre de 2023.

En la última encuesta realizada por Invamer previa a las elecciones, Alex Char había demostrado una intención de voto del 81.3%, mientras que su principal oponente, Antonio Bohórquez, logró un 7.5%.

A pesar de que esta intención de voto fue significativamente alta, Char experimentó una ligera disminución en comparación con los resultados de la encuesta de Invamer de septiembre de 2023, en la que alcanzó un impresionante 84.5% de intención de voto.

El respaldo de los votantes en las encuestas se reflejó plenamente en los resultados de las elecciones, consolidando así la posición de Alex Char como alcalde de la capital del Atlántico.

Publicidad

Su victoria en esta contienda electoral marca su tercera ocasión al frente de la Alcaldía de Barranquilla y promete continuar su trabajo en beneficio de la ciudad.

En 2022, Alejandro Char buscó la candidatura presidencial a través de la coalición "Equipo por Colombia", pero finalmente fue superado por Federico Gutiérrez.

Curiosamente, Gutiérrez también compitió en las elecciones para la Alcaldía de Medellín en 2023 y logró la victoria en esa contienda.

Publicidad

La trayectoria política de Alejandro Char no ha estado exenta de controversias que han afectado tanto a él como a su familia. Uno de estos escándalos involucra a la excongresista Aída Merlano, quien ha acusado a diversas figuras políticas destacadas de la costa de estar implicadas en presuntos casos de corrupción electoral.

“Alejandro Char llegó a las 9:00 p. m. a mi sede política y me entregó 500 millones de pesos en efectivo y ahí fue donde me manifestó que él había entregado unos dineros. Entonces, cuando él me manifiesta 'es que yo te mandé', me lo dijo él, 12.000 millones de pesos, yo dije: 'Pero cómo así, qué me mandó y a quién, si yo no manejo un peso'”, declaró Aída Merlano el pasado 19 de enero de 2023.

Barranquilla, ciudad de luces y sombras bajo la hegemonía de un clan en Colombia

Un kilométrico malecón reluce junto al puerto de Barranquilla, vitrina económica de Colombia sobre el Caribe. Pero la ciudad crece bajo la hegemonía de un clan que cocina su quinta victoria consecutiva en las urnas este domingo, ensombrecida por acusaciones de compra de votos.

Publicidad

Barranquilla es "una realidad con dos caras", resume para la AFP Marco Orozco, excandidato a la alcaldía de esta ciudad de 1,4 millones de habitantes.

"Durante los últimos 16 años, han visto obras que nunca habían visto. Aunque han venido empañadas por escándalos de corrupción, la gente dice: 'Hoy por lo menos se hace, así roben'", añade.

Situada a un centenar de kilómetros de la turística Cartagena, la cuarta ciudad del país es más conocida por su carnaval, el segundo más importante de Latinoamérica después de Rio, y por ser la cuna de Shakira.

Publicidad

Con sus rascacielos y grandes hoteles, "Quillami" parece imitar a la estadounidense Miami, el gran centro latino de Florida.

Pero es también ejemplo de las dinastías filiales que dominan el poder de Colombia desde el siglo XX, sostiene Estefanía Montoya, investigadora de la Universidad Nacional.

La familia Char controla la política, los negocios y hasta el fútbol. Propietarios del equipo más popular de la ciudad -Junior- siguen los pasos del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi y del expresidente argentino Mauricio Macri, dirigentes de icónicas instituciones deportivas que usaron como trampolines hacia el poder.

Su heredero, Alejandro (57 años), conocido como Álex, ya fue alcalde dos veces y hoy regresa al mandato. También fue gobernador del Atlántico por un breve periodo.

Publicidad

También puedes ver:¿Te comerías una lombriz viva? 😨ReTóxicos capítulo 12