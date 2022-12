Libra: Posturas nuevas y SEXO complaciente

Siempre estas en busca de tu alma gemela podrías parecer introvertidos, pero en realidad eres fogosos y poco tímido. Aunque vives en búsqueda constante de una pareja sexual perfecta, te encanta las posturas y retos no convencionales. Eres bueno escuchando lo que tu pareja quiere decir en cuanto al sexo y complacientes al punto de no dejar que el deseo se apague. A los libra les encanta la conquista y si tú eres su objetivo, no descansarán hasta tenerte en sus brazos.

Posición recomendada: La hamaca requerirá de equilibrio y será un gran desafío que disfrutarás.

Fecha: Del 22 de septiembre y el 21 de octubre

Elemento: Aire

Número de la suerte: 77

Signos compatibles: Aries, Geminis, Leo, Virgo, Libra, Escorpio y Acuario.