Los Grammys llegan a Las Vegas que apuesta por una noche de estrellas

Los mayores nombres de la música que llegan a Las Vegas el domingo para la 64ª edición de los Grammy , donde los mejores del pop y el talentoso jazzista Jon Batiste compiten por los premios más codiciados de la industria.

La capital de las apuestas de Estados Unidos recibe por primera vez la gala, que debió realizarse en enero en Los Ángeles, pero fue pospuesta debido al aumento de los casos de COVID-19.

Con una constelación de estrellas de todas las generaciones nominadas, la ceremonia llega una semana después de que Will Smith dejara atónitos a millones de espectadores tras abofetear a Chris Rock en la gala de los Óscar en Hollywood.

Bajo la conducción del comediante Trevor Noah, la ceremonia de los Grammy, que tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena, puede también ser una noche de consolidación de estrellas en ascenso, como la sensación del pop Olivia Rodrigo, quien compite en siete categorías.

La exactriz de Disney, de 19 años, causó furor con su álbum debut "Sour" y su sencillo "Drivers license", por lo que tiene la oportunidad de llevarse los cuatro principales gramófonos en una misma noche (mejor nuevo artista, álbum, grabación y canción del año), logro sólo alcanzado por Billie Eilish en 2020 y Christopher Cross en 1981.

Pero las miradas están puestas sobre Jon Batiste: el carismático jazzista de 35 años que conquistó once nominaciones -el mayor número de esta edición- con su animado "We Are".

Galardonado con un Óscar por su participación en la banda sonora de "Soul" (Pixar), director musical del famoso programa de entrevistas de Stephen Colbert, hijo de una familia prominente de la industria de la música en Nueva Orleans e inclinado al activismo social, Batiste compite contra estrellas consagradas en dos de las principales categorías de la noche, además de otras en los géneros de R&B, jazz y clásico contemporáneo.