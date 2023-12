Luto en Millonarios por lamentable muerte en Navidad

Millonarios F.C., uno de los equipos más destacados en la historia del fútbol colombiano, enfrenta una dolorosa pérdida que ha conmovido a toda la comunidad deportiva. El club capitalino expresó sus condolencias al jugador Juan Esteban Carvajal, quien atraviesa momentos difíciles tras el fallecimiento de su padre.

En un comunicado difundido este lunes 25 de diciembre a través de la cuenta oficial del equipo en redes sociales, Millonarios F.C. informó sobre la triste noticia del fallecimiento del padre de Juan Esteban Carvajal. La noticia enlutó al conjunto Embajador, que rápidamente expresó su solidaridad con el futbolista y su familia en estos momentos difíciles.

Juan Esteban Carvajal compartió la desgarradora noticia a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje de despedida. "Después de tanto luchar, hoy en tu día favorito, trasciendes al cielo para tener tu merecido descanso, mi viejito. Gracias por ser mi héroe, papi, y ahora serás mi primer angelito allá arriba", escribió el jugador.

El mensaje continúa con una promesa de amor eterno y la certeza de que, aunque físicamente ausente, su padre lo acompañará y guiará en cada paso. "Ahora intentaré vivir mi vida sin ti, sé que será imposible, pero aunque no estés físicamente conmigo, estoy seguro de que me acompañarás y me guiarás en todo. Nos hizo falta toda una vida juntos, papi. Te amo infinito y te extrañaré todos los días. Algún día nos volveremos a ver".

El pasado 6 de octubre, Juan Esteban Carvajal marcó su primer gol como profesional y dedicó la anotación a su padre, quien era oficial retirado de la policía. Sofía Carvajal, hermana del futbolista, reveló que su padre sufría de cáncer y que la celebración del gol fue un emotivo homenaje planeado con su hermano.

Millonarios F.C. expresó su pesar a través de un mensaje en redes sociales: "Millonarios FC lamenta profundamente el fallecimiento del señor Reinel Carvajal Ocampo, padre de nuestro jugador Juan Esteban Carvajal. Elevamos nuestras oraciones por su alma. Fortaleza para Juan y toda su familia. QEPD".

El futbolista Fernando Uribe, quien también perdió a su madre por la misma enfermedad, envió un mensaje de solidaridad a Juan Esteban Carvajal: "Juanes, desde la distancia entiendo tu dolor y te abrazo en este momento que parece irreal, pero que se va transformando en fortaleza, en orgullo y en los recuerdos más bonitos. Le cumpliste el sueño de verte jugar y marcar, ahora a seguir por ese camino que hay alguien desde arriba viéndote siempre".

