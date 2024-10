Madre de Eileen habría confesado triste realidad de la niña: "Le pegaba"

Otro caso contra niños tiene conmocionado al país, aunque en este caso en específico han pasado algunos meses, han salido a la luz detalles que rodean la vida de la niña Eileen Paz , de quien aún no se conoce el paradero.

La bebé de tan solo dos años desapareció y la última vez que fue vista, fue en compañía de su madre Adriana Paz y su padrastro Brayan Esteban Lozano, al aparecer cuando fueron a sembrar frijoles en la finca donde vivían en Roncesvalles, Tolima.

De acuerdo con las autoridades, nadie más ingresó a los predios de la finca el 5 de abril, ese y otros detalles hicieron que a la madre la detuvieran por desaparición forzosa, a espera de un veredicto en detención domiciliaria, ya que está embarazada.

La noticia más reciente tiene que ver con que fue hallado un cráneo en predios de la finca, parte del cuerpo que ya está siendo analizada por Medicina Legal para determinar si son los resto de la menor.

Por su parte, Brayan Esteban Lozano, fue detenido también, él sí, en un centro penitenciario, por presunta violencia en contra de Adriana y de la menor, detalles de los que sí se tiene más conocimiento.

Madre Eileen habría confesado maltrato a la niña por parte de su padrastro

Fue a través de Facebook que Adriana paz habló de un presunto maltrato por parte de Brayan Esteban Lozano hacia la niña, pues su suegra, Maricela lozano y ella, habrían mantenido un intercambio de palabras donde salieron varios detalles a la luz.

Descubren parte de un cuerpo en finca donde vivía Eileen Paz / Foto: Policía Nacional y Redes Sociales

Todo se desató por un comentario de Maricela en dicha red a lo que Adriana habría contestado: “Doña Maricela me parece que usted está hablando de más, cuando perfectamente ustedes saben como es Brayan… Ustedes en particular sabían que le pegaba a la niña, sabían que él y yo peleábamos por eso y Alejandra, su hija menor, sabía cómo nos trataba y hasta ella le tenía miedo o porque su hijo no dijo la verdad de que le pegaba de como me trataba?”.

Su suegra no se habría quedado callada y sin decir de más le contestó: “Mija usted sabe muy bien que yo le pregunté muchas veces y usted no me dijo nada de eso porque yo se lo dije a usted, que si necesitaba mi ayuda en algún momento me lo dijera, que yo la ayudaba, pero nunca me dijo nada además yo nunca vi que él les pegará solo cuando él le hablo duró a la niña y yo le dije que él no era el papá para regañarla y usted sabe que así fue y Alejandra no me ha dicho nada además porque no dice la verdad de lo que pasó con la niña sea lo que sea”.

Presunta conversación entre Adriana Paz y Maricela Lozano / Foto: Tomada del medio Don Tamalio / redes sociales

