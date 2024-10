Luis Alonso Colmenares dice por qué habrían matado a Luis Andrés: "Se les fue la mano"

Uno de los casos más recordados en Colombia es el de Luis Andrés Colmenares , un joven universitario que perdió la vida en extrañas circunstancias, luego de salir de una fiesta de Halloween en la Zona Rosa de Bogotá.

Su cuerpo fue hallado sin vida en el cauce del caño El Virrey, con algunos golpes que hasta el momento no han sido determinantes para hallar responsables. Laura Moreno y Jessy Quintero siguen en un juicio que está a punto de tener el final definitivo.

El día de su muerte, un 31 de octubre del 2010, cuando al salir de una fiesta de Halloween pasaron cosas que no se sabrán y que terminaron de la peor manera, es una celebración que sus familiares recuerdan con amargura.

En una entrevista con Rafael Poveda, en su podcast, Más allá del silencio, el padre de Luis, Alonso Colmenares, habló de cómo son estos días para él, cuando es imposible no recordar a su hijo.

Colmenares habló de la fecha del 31 de octubre, como un día que mucha gente utiliza parar hacer el mal, explicando que eso pasó con su hijo: “Yo creo que en ese mismo sentido fue la ocasión que se dio para que se perpetrara el crimen de Luis, aprovecharon la confusión, la cantidad de gente, el jolgorio, el desorden, y vieron como la oportunidad”

Luis Andrés Colmenares en fiesta de Halloween / FOTO: Tomada de redes sociales

De acuerdo con él, su tesis de lo ocurrido esa noche es que algunas personas querían agredir a Luis, por lo que aprovecharon la noche, la oscuridad y el lugar: “Darle una lección, darle unos golpes y se les fue la mano”, claramente sin poder demostrarlo ante los tribunales.

Según Alonso, "El momento se les dio y por eso tuvo el resultado que tuvo". Su presencia nunca lo ha abandonado: “Sí, igual, yo tengo esa misma sensación, hay momentos en los que siento que cuando estoy muy desesperado por alguna situación o alguna angustia que me esté absorbiendo, yo hablo con mi hijo, siento que descanso”.

Finalmente, Alonso colmenares habló del proceso de luto que aún guarda con su hijo y que lo atormentará toda la vida: “Luis me hace falta todos los días de mi vida”, además agregó que a pesar de que hayan pasado ya 14 años desde su partida, aún le pasa que “Me levanto y me acuesto pensando en Luis”, como si acabara de suceder.