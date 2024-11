Mamá de Omayra Sánchez confirma dónde quedó sepultada la niña: "Nunca me la entregaron"

La historia de Omayra Sánchez , la niña que conmovió al mundo tras quedar atrapada durante 60 horas bajo los escombros de su hogar en la tragedia de Armero en 1985, aún guarda detalles que su madre, María Aleida, se ha encargado de aclarar.

A través de un video subido a TikTok en 2022, María Aleida confirmó que el cuerpo de su hija nunca fue entregado a la familia y permanece en el mismo lugar donde se encontraba atrapada, junto a su padre y su tía, quienes también fallecieron en la misma tragedia.

La madre de Omayra ha tenido que responder a diversas preguntas y rumores en torno al destino final de su hija, sobre todo en lo referente a si el cuerpo fue trasladado en algún momento después de la tragedia.

En el video, María Aleida menciona que Omayra no fue movida del sitio donde perdió la vida y que, hasta el día de hoy, es allí donde llegan muchas personas a dejarle flores, oraciones y recuerdos en su honor.

“Nunca me la entregaron, lo que yo hablé con la periodista era que no me la entregaban porque tenían que quitarle las piernas. Entonces ella quedó acá con el papá y la tía”, explica en la grabación, señalando que Omayra sigue sepultada en el mismo lugar de la avalancha.

Este relato de su madre desmiente las especulaciones que surgieron con el tiempo acerca de un posible traslado del cuerpo.

Con firmeza, María Aleida aclara que la niña está “en ningún otro sitio” más que el mismo lugar de su último suspiro.

Omayra Sánchez, simbolo de valentía

Revelan fotografía inédita de Omayra Sánchez /Foto: Archivo El Tiempo

Durante la tragedia en Armero, que sepultó a miles de personas y dejó una devastación sin precedentes, Omayra Sánchez se convirtió en un símbolo de valentía y resistencia, no solo para Colombia sino para el mundo.

A pesar de los intentos fallidos de rescate, que se vieron frustrados por la falta de recursos y las dificultades logísticas, su historia sigue siendo recordada con un inmenso respeto y conmoción.

En los años posteriores, miles de personas han visitado el lugar, donde rinden homenaje a la niña que, con su valentía, se ha convertido en una figura emblemática en Colombia y, para algunos, incluso en una especie de figura milagrosa.

