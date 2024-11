Hijo de modelo que ahora es habitante de calle, aparece en redes: "Siempre le ha gustado"

En un video que se volvió viral en redes sociales, Juan Antonio, hijo de Ingrid Karina Sánchez, salió a aclarar la situación de su madre, una mujer que asegura haber sido modelo desde los 15 años y que hoy en día vive en las calles debido a su lucha contra la adicción a las drogas.

A través de un mensaje directo en TikTok, el joven explicó las razones detrás de la creación de su cuenta en esta plataforma, enfocada en ayudar a su madre a generar ingresos y, posiblemente, recuperar parte de su vida.

¿Karina es realmente modelo?

Según la misma Ingrid Karina, ha pasado más de diez años enfrentando su adicción, se ha visto desplazada de su hogar y su familia, lo que la llevó a convertirse en habitante de calle.

También asegura haber formado parte de agencias de modelos reconocidas, su vida dio un giro debido a la dependencia a las drogas, la cual le arrebató la estabilidad personal y familiar.

¿Qué dice su hijo?

El joven Juan Antonio explicó que su motivación para crear la cuenta de TikTok era clara: "Quiero que cuando mi mamá se recupere, tenga de qué vivir", señaló en el video.

Según el relato del joven, muchos adictos caen nuevamente en las drogas porque no tienen un entorno que los apoye ni recursos para sobrevivir una vez que intentan dejar la adicción.

Juan Antonio ve las redes sociales como una plataforma donde su madre podría encontrar una nueva oportunidad, especialmente porque a ella siempre le ha gustado este tipo de medios.

"Ella puede dedicarse a las redes, después de todo es lo que siempre le ha gustado", afirmó.

En el video publicado en la cuenta de la creadora de contenido Andrea Moreno , Ingrid relata que, aunque habla siete idiomas, tiene tres nacionalidades y estuvo casada durante 20 años, la vida en las calles la ha cambiado por completo.

"No soy de aquí, soy de Ocaña, no lo puedes entender", dijo con tristeza mientras compartía su sentir sobre el abandono y la soledad que enfrenta cada día en Medellín.

"No sé matar, no sé robar, pero me toca mantenerme", explicó en el video, reconociendo que las dificultades de la vida en la calle.

La mujer asegura que ha dedicado gran parte de su vida a sus hijos, pero ahora, perdida y sin recursos, se enfrenta a un destino incierto.

