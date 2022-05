"Me hice el muerto": impresionante relato de niño que sobrevivió al tiroteo en colegio de Texas

El pasado 24 de mayo ocurrió una tragedia en una escuela en Uvalde, Texas, cuando un joven de 18 años ingresó armado y le quitó la vida a 19 estudiantes y dos profesoras.

Uno de los pequeños que sobrevivió a este ataque se llama Samuel Salinas y tiene 10 años. Él presenció la masacre y logró sobrevivir.

El pequeño habló con ABC News y contó todo lo que vivió dentro de la escuela. Samuel recordó que en un momento el tirador dijo: "Todos van a morir" y de inmediato se dirigió contra la profesora Irma García y contra los estudiantes. Él contó que los minutos siguientes fueron toda una pesadilla y que resultó herido en una pierna.

Samuel expresó que el asesino en un momento le disparó, ya que quedaron frente a frente pero con algunas sillas que se interponían, por eso él cree que las balas no lo alcanzaron.

"Me hice el muerto para que no me disparara", es lo que recordó el pequeño, quien contó que varios de sus compañeros de salón hicieron lo mismo, en un acto de valentía para intentar salir de esa situación.

Algunos maestros de la escuela indicaron que a los niños se les entrena con ese tipo de técnicas para poder reaccionar ante un ataque con armas de fuego.

Samuel recordó que en un momento un celular comenzó a sonar, por lo que una niña intento silenciarlo, pero luego él escuchó varios disparos.

Después de tener que vivir esta situación tan aterradora, él y otros niños tienen dudas para volver a clases: "Cada vez que esté encerrado estaré realmente asustado".

Por su parte, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, señaló este viernes que hay que garantizar "una investigación a fondo" de la respuesta policial en el tiroteo de hace tres días en un colegio del estado, donde 19 niños y dos profesoras murieron.