Miguel Bosé dice que el coronavirus es "la gran mentira de los Gobiernos"

El artista español afincado en México Miguel Bosé se refirió este jueves al coronavirus, que ha causado 390.000 muertes en el mundo, como "la gran mentira de los Gobiernos", a través de Twitter.



"Suiza, como los países nórdicos de Europa saben desde el principio de la gran mentira de los Gobiernos, el de España incluido", escribió en su muro junto a un video en el que aparecen personas supuestamente en un momento de ocio en Ginebra, las cuales aparentemente no están respetando la distancia y las medidas de seguridad para evitar contagios.



Según el hombre que narra el video, estas imágenes son del lunes pasado.



El Gobierno Suizo anunció el pasado 29 de mayo la aceleración de la flexibilización de las restricciones y autorizará la apertura de restaurantes a partir del 11 de junio, para que así la población "aprenda a vivir" con el virus ante la falta de certeza sobre cuándo habrá vacuna.



Sin embargo, todavía no se sabe si estas medidas están siendo efectivas o van a ser contraproducentes, ya que se necesita un tiempo de margen para poder medir los efectos.



Otros países como Francia, Italia y España llevaron un confinamiento más estricto que Suiza y, más en concreto, el país natal del artista está volviendo a la normalidad progresivamente desde hace varias semanas atendiendo al número de contagios y fallecimientos por comunidad autónoma.



No es la primera vez que Bosé deja ver su escepticismo en torno al coronavirus, ya que desde el pasado 29 de abril emprendió a través de redes sociales la misión de informar a sus seguidores sobre supuestos peligros de la red 5G, asegurando que guarda relación con el COVID-19 y compartiendo video conferencias sobre el tema.



"Vamos a empezar a poner los puntos sobre las íes. Empiezo con esto. Me gustaría tener vuestros comentarios", escribió junto a un video de una charla de Thomas Cowan, quien asegura que cada pandemia ocurrida corresponde con un "salto cuántico" en la "electrificación de la Tierra" y que cuando un ser vivo es expuesto a un campo electromagnético "se le envenena".



El contenido de esta conferencia ha sido desmentido por múliples científicos y organismos.



Aún así, Bosé ha participado en eventos y conciertos en línea para recaudar fondos con el objetivo de ayudar a contrarrestar los estragos del coronavirus y auxiliar a personas que lo están sufriendo de cerca.



En los últimos meses ha estado volcado en homenajear a su madre, la actriz italiana Lucía Bosé, fallecida el pasado 23 de marzo.



#AzulDeLucia ha sido la etiqueta mediante la que animó a sus seguidores a rendir homenaje a la actriz haciéndose mascarillas azules y compartiendo cualquier tipo de recuerdo sobre ella.