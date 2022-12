Mujer asegura estar embarazada de JESUCRISTO

Una joven de 19 años afirmó en el programa de televisión estadounidense Dr. Phill que está a pocos días de dar a luz y que el bebé que lleva en su vientre es Jesús, ya que testifica sentir lo mismo que la Virgen María.

A pesar de que le han practicado exámenes médicos y se ha hecho pruebas caseras que salen negativas, ella persiste en su idea.

Su familia y allegados han tratado de hacerla entrar en razón y decirle que todo está en su mente, pero ella asegura que su embarazo es real y que sabe que es Jesucristo.

“Mi familia, amigos, los reverendos de mi iglesia, ellos no me creen que estoy embarazada, pero yo sé que es Jesús. No me importa si mi familia me rechaza, lo único que importa es que si eres una verdadera creyente de Jesús o no, sé que es Jesús”, dice Haley.

La familia está en busca de ayuda profesional para conocer la enfermedad que ella padece.