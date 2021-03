Murió la novia de la actriz Alejandra Borrero tras perder la batalla contra el COVID- 19

Murió la médica cirujana Elizabeth Bateman, novia de Alejandra Borrero , a causa de COVID- 19 . La actriz y la familia de la su pareja lo compartieron por medio de redes con emotivo mensaje.

Elizabeth desafortunadamente falleció el pasado 5 de marzo por complicaciones relacionadas con el coronavirus . Sin embargo, no se había hecho pública la noticia, debido a que sus familiares tomaron la decisión de guardar silencio.

La mujer, quien se encontraba bajo observación médica desde febrero después de dar positivo para coronavirus , no pudo contra la enfermedad.

Por eso, su novia, con quien sostuvo una relación desde diciembre de 2020, compartió un emotivo mensaje. Asimismo, se dice que ella estuvo con el amor de su vida hasta el último momento.

“La tristeza se pasa, el dolor se desvanece, pero los ángeles y el amor permanecen”, expresó Alejandra Borrero por medio de una imagen en redes sobre la muerte de su novia.

Por su parte, la familia de Elizabeth así lo hizo público: “Mi mamá siempre dada al servicio y al bienestar de los demás, no pasó ni un solo día en que no la viera trabajando por salvar vidas, por darnos siempre lo mejor y por entregar todo de sí para el bien de otros e incluso de personas que no tuvo la oportunidad de conocer”.

Asimismo, agregó: “Partió tranquila, en casa en compañía de su madre, hermanos y familia. Ahora pienso en el regalo inmenso que nos dejó consigo, cada enseñanza, sonrisa, meditación, chiste, llanto y una vida de entrega y agradezco junto a toda la familia tener a la madre, hermana, hija, amiga y MAESTRA más hermosa, con todos los dones del ángel que es en su eternidad".

Y finalmente agradeció a todos aquellos que estuvieron pendientes de ella y enviaron emotivos mensajes tras su partida.

“Gracias a todos los que se unieron a esta aventura con mi mamá, gracias por sus mensajes y su amor, aquí está su legado y nosotros como familia para servirles con lo que podamos”, puntualizó.