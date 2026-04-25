Atentado en la vía Panamericana; así fue la explosión que deja 14 fallecidos

La vía Panamericana, una de las arterias más importantes del suroccidente colombiano, fue el epicentro de un atentado que dejó 14 personas muertas y más de 38 heridas, entre ellas cinco menores de edad.

El hecho, ocurrido el sábado 25 de abril en el departamento del Cauca, generó conmoción nacional y encendió las alertas de seguridad en la región.

Según reportes oficiales, la explosión se registró a la altura del municipio de Cajibío, específicamente en un tramo conocido como El Túnel. La magnitud del estallido fue tal que destruyó gran parte del asfalto, levantó tierra y dejó un enorme cráter visible a varios metros de distancia.



La vía Panamericana, escenario de destrucción

Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales y medios de comunicación muestran el impacto directo del ataque en la vía Panamericana. Vehículos de servicio público y particulares quedaron gravemente afectados, algunos con estructuras colapsadas y vidrios completamente destrozados. Un bus, en particular, evidenció la fuerza de la explosión al quedar prácticamente partido en dos.

A pocos metros del punto del estallido, las pertenencias de las víctimas quedaron esparcidas entre los escombros, mientras equipos de emergencia trabajaban contrarreloj para atender a los heridos. La escena reflejaba la gravedad de un ataque que no solo dejó víctimas fatales, sino también una profunda afectación en la infraestructura vial.

Completamente destruida quedó la vía Panamericana tras el ataque con cilindros perpetrado en el sector de El Túnel, en Cajibío, Cauca. Uno de los artefactos cayó sobre un bus de transporte municipal y la explosión volcó varios vehículos. #VocesySonidos pic.twitter.com/i66m2ki57Q — BLU Pacífico (@BLUPacifico) April 25, 2026

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El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, confirmó el aumento de la cifra de fallecidos y heridos a través de sus redes sociales: “Hasta el momento, reportamos 14 personas muertas y más de 38 personas heridas, entre ellas 5 menores de edad”. Además, calificó el hecho como una tragedia que enluta a toda la región.



Reacción oficial tras el ataque en la vía Panamericana

El atentado en la vía Panamericana generó una rápida reacción del Gobierno Nacional. El presidente Gustavo Petro condenó el hecho y señaló directamente a estructuras armadas ilegales como responsables del ataque.

“Los frentes de alias Iván Mordisco en el Cauca son delincuentes contra la humanidad”, expresó el mandatario, quien también anunció el fortalecimiento de las operaciones militares en la zona. Entre las medidas adoptadas se incluyen acciones de inteligencia para rastrear las finanzas de estos grupos y debilitar su capacidad operativa.

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¿Qué es terrorismo? Es producir miedo masivo en la población a través de la violencia.



El miedo es el instrumento del fascismo para acceder al poder y del narco para controlar la población.



Los que atentaron y mataron a siete civiles e hirieron a 17 civiles más en Cajibío,… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 25, 2026

El ataque ocurre en un contexto particularmente sensible, a pocas semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, lo que ha incrementado la preocupación por la seguridad en distintas regiones del país.

Lo sucedido en la vía Panamericana no es un hecho aislado. En las últimas horas, se han reportado otros ataques en el suroccidente del país, incluyendo acciones contra unidades militares en Cali y Palmira, así como un ataque con drones a un radar de la Aeronáutica Civil en el Cauca.

Este panorama ha generado una percepción de escalada en la tensión regional, donde la vía Panamericana se convierte en un punto estratégico tanto para la movilidad como para el impacto de este tipo de hechos.

Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, la zona permanece bajo estricta vigilancia. Equipos técnicos y judiciales trabajan en la recolección de pruebas que permitan determinar con precisión las circunstancias del ataque y dar con los responsables.

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Las impactantes imágenes del atentado continúan circulando, convirtiéndose en un reflejo de la magnitud de lo ocurrido en la vía Panamericana, un corredor clave que hoy enfrenta uno de los episodios más críticos recientes.

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