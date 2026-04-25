Comensales fueron al Burger Master en Medellín y terminaron heridos en una balacera

Lo que debía ser una noche de sabor y largas filas para disfrutar de las mejores hamburguesas del país terminó convirtiéndose en un momento de tensión para decenas de personas.

En plena jornada del Burger Master 2026, un intento de hurto alteró el ambiente en el barrio El Poblado, en Medellín, dejando como resultado dos personas lesionadas y escenas de pánico entre los asistentes.

El hecho ocurrió cuando cerca de 60 personas hacían fila frente a un restaurante participante del evento, ubicado en la carrera 29 con calle 4 sur, en el sector de Los Naranjos. La expectativa por ingresar y disfrutar de la hamburguesa promocional —con un valor cercano a los 21.000 pesos— se vio interrumpida por una situación inesperada.



Burger Master: intento de hurto desata momentos de tensión

De acuerdo con la información conocida, dos hombres llegaron hasta la fila del Burger Master con la intención de despojar de sus pertenencias a uno de los asistentes. La víctima, que resultó ser un policía retirado, reaccionó ante la intimidación, lo que desencadenó un intercambio de disparos en plena vía pública.

Según el reporte de las autoridades, el exuniformado logró herir a uno de los señalados responsables en el abdomen, mientras que él también resultó lesionado tras la reacción de los atacantes. Ambos fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica, aunque inicialmente se indicó que sus heridas no comprometerían la vida.

“En un establecimiento de comidas, un ciudadano lesionó a uno de dos delincuentes que pretendían hurtarle sus pertenencias. Luego de ser alertadas de los hechos, las unidades iniciaron los actos urgentes correspondientes”, explicó el coronel Edisson Pedroza, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana.

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Burger Master: reacción de asistentes y continuidad del evento

A pesar del impacto del momento, varios de los asistentes al Burger Master optaron por permanecer en la fila, retomando la espera una vez la situación fue controlada. El contraste entre el ambiente gastronómico y el episodio vivido marcó la noche en este reconocido evento, que reúne a cientos de personas en diferentes ciudades del país.

Las autoridades confirmaron que, tras lo ocurrido, se inició un operativo en la zona para ubicar a los involucrados y esclarecer completamente los hechos. En las cercanías del lugar fue encontrada una motocicleta que habría sido utilizada durante el intento de hurto, lo que ahora hace parte del material probatorio.

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‼️Delincuentes intentaron robar a un hombre que hacía fila en uno de los restaurantes que participa del Burguer Master, en El Poblado de la ciudad de #Medellín ❗️



La víctima es un reservista activo de la Policía que estaba armado y reaccionó. Hirió a uno de ellos, el otro… pic.twitter.com/648NobNs6j — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) April 23, 2026

Un hecho que pone la lupa sobre la seguridad en el Burger Master

El episodio registrado durante el Burger Master en Medellín también se suma a las cifras de hurtos en la comuna 14 (El Poblado), donde en lo corrido del año se han reportado 794 casos de este tipo, siendo uno de los sectores con mayor incidencia en la ciudad.

Aunque el evento gastronómico continúa desarrollándose con normalidad, lo sucedido dejó en evidencia cómo una situación aislada puede transformar por completo la experiencia de quienes solo buscaban disfrutar de una noche diferente.

Por ahora, el caso sigue bajo investigación, mientras el Burger Master mantiene su programación hasta el próximo domingo, con miles de asistentes que continúan recorriendo los restaurantes participantes en busca de la mejor hamburguesa del país.

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