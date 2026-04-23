Ella es Elvia Otero candidata a Contralora víctima de atentado en Bogotá; casi pierde la vida

Durante la tarde del miércoles 22 de abril de 2026 la tranquilidad de Bogotá se vió empañada cuando la abogada Elvia Isabel Otero Ojeda, actual aspirante a la Contraloría General de la República, fue víctima de un ataque sicarial mientras se movilizaba en un vehículo oficial.

Así mismo, se conoció que el incidente, generó momentos de terror entre los transeúntes del sector de Ciudad Salitre. Afortunadamente este incidente no dejó heridos gracias al blindaje del automotor y a la rápida reacción de su esquema de seguridad que tenía Elvia Otero en estos momentos.

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El incidente ocurrió entre las 5:00 p. m. y las 5:45 p. m. en la intersección de la calle 25 con carrera 69. Esto cuando ella llegaba a una cita en una peluquería cercana a una cancha de tenis, por lo cual, los dos hombres en una motocicleta interceptaron su camioneta blanca, perteneciente a la Unidad Nacional de Protección.



Ante esta situación se conoció que los atacantes abrieron fuego de manera indiscriminada, impactando el vidrio lateral derecho y la puerta delantera del vehículo. De igual forma, supo que Elvia Otero se encontraba en compañía de su hija. La reacción de los escoltas fue inmediata, generando un intercambio de disparos en vía pública.

Ella es Elvia Isabel Otero, la nueva Directora de la #Diari, una abogada especialista en derecho administrativo, que pondrá la tecnología al servicio del Control Fiscal y de los colombianos. #ControlEnMarcha #PersonajesCGR pic.twitter.com/JGu3imEDYM — Contraloría General de la República de Colombia (@CGR_Colombia) October 5, 2022

¿Qué más se conoció del atentado contra Elvia Otero?

Elvia Otero habló para el medio de comunicación en Caracol Radio y afirmó que uno de sus escoltas estuvo a punto de perder la vida. “Casi le disparan en la cabeza, fue por milímetros”, afirmó la abogada en diálogo, explicando que la alerta del conductor permitió que el equipo de seguridad reaccionara justo cuando los delincuentes ya estaban encima del vehículo.

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Recordemos que Elvia Otero es abogada especialista en derecho administrativo y cuenta con una extensa trayectoria en el sector público y organismos de control fiscal y judicial en Colombia, además que tiene una larga trayectoría en sectores reconocidos en varias ramas público.

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Dentro de su trayectoría fue Directora de la DIARI (Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata) de la Contraloría, unidad encargada de vigilar el uso de recursos públicos mediante inteligencia artificial. Por otro lado, fue subdirectora del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

Finalmente, también fue directora de Responsabilidad Social en la Auditoría General de la República hasta diciembre de 2025. Sin embargo, se conoció también que ha estado en el centro de varias polémicas, esto debido a una denuncia por presunta agresión física y verbal contra una escolta de la UNP.

Ante esto, la Policía Metropolitana de Bogotá inició la recolección de pruebas y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para identificar la ruta de escape de los agresores y realizar su identificación.

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