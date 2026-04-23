Enfrentamiento entre hinchas de Nacional y Junior en Bogotá deja dos fallecidos; detalles

Una riña entre hinchas de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla dejó dos personas muertas y al menos seis más heridas en el centro de Bogotá, según confirmó la Policía Metropolitana de Bogotá.

El hecho se registró en la noche del miércoles en la localidad de Santa Fe, específicamente en la calle 23 entre carreras 14 y 15, cerca de un establecimiento conocido como El Castillo. De acuerdo con las autoridades, el enfrentamiento se originó en vía pública tras un cruce entre seguidores de ambos equipos.

Según la información preliminar, el altercado habría iniciado cuando un grupo de hinchas del Junior increpó a aficionados de Atlético Nacional que transitaban por la zona, indicándoles que no podían permanecer allí. La situación escaló rápidamente hasta convertirse en una riña múltiple.



Durante el enfrentamiento se utilizaron armas de fuego y armas cortopunzantes. El brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana, indicó que tres personas resultaron heridas por impactos de bala y otras tres por arma blanca.



Como consecuencia de las lesiones, dos personas fallecieron en el lugar. Según confirmó el oficial, las víctimas eran hinchas de Atlético Nacional. Los cuatro heridos restantes fueron trasladados a centros médicos y se encuentran estables.

Las autoridades señalaron que en el sector es habitual la presencia de seguidores de este equipo, aunque no se habían reportado incidentes de esta magnitud en el pasado.

Tras lo ocurrido, unidades de la Policía y del CTI de la Fiscalía General de la Nación iniciaron labores de recolección de pruebas, incluyendo videos de cámaras de seguridad y testimonios, con el objetivo de identificar a los responsables.

Este hecho se suma a otro episodio de seguridad registrado en la localidad de Fontibón, donde un vehículo de la Unidad Nacional de Protección que transportaba a la candidata a contralor general, Elvia Isabel Otero Ojeda, recibió un impacto de bala. En ese caso, no se reportaron personas lesionadas.

Publicidad

La Policía indicó que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en ambos casos.

Dos personas perdieron la vida y otras cuatro resultaron heridas en una riña entre hinchas de Atlético Nacional y Junior. El incidente se desencadenó cuando un grupo de seguidores de Nacional, provenientes del sector de La Rebeca, se encontró con hinchas del Junior, quienes les… pic.twitter.com/isnfKxrkJJ — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 23, 2026