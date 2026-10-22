¿Fue un error? Lo que habría llevado a Rodrigo Lara a salir del Ministerio del Interior

La política colombiana vivió una de sus jornadas más sacudidas el pasado miércoles 21 de octubre de 2026. De manera sorpresiva y fulminante, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la salida de Rodrigo Lara Restrepo del Ministerio del Interior.

El relevo, que tomó por sorpresa al propio exministro mientras defendía un proyecto en el Congreso de la República, no fue una decisión de última hora. Responde a una acumulación de tensiones políticas y, sobre todo, a un grave error en el trámite legislativo que el Ejecutivo consideró imperdonable.

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El detonante: el enredo del Presupuesto General 2027

El argumento de mayor peso detrás de la salida de Lara fue el caótico manejo del Presupuesto General de la Nación para 2027.



Como cabeza de la cartera de la política, Lara Restrepo tenía la responsabilidad de coordinar las mayorías parlamentarias y asegurar que el proyecto transitara de forma limpia por las comisiones y plenarias de Senado y Cámara.



Sin embargo, las prisas del debate provocaron graves vicios de trámite por la falta de una correcta conciliación de los textos aprobados. Este error técnico causó el hundimiento parlamentario del proyecto de ley. Como consecuencia directa, el Gobierno Nacional se vio obligado a expedir el presupuesto por decreto.

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👀Ojo. @Rodrigo_Lara_ NO sabía que lo habían echado de @MinInterior Estaba en pleno debate en el Congreso de Ley de Sometimiento. Vio su celular, se paró y se fue del debate. El gesto de Rodrigo lo dice todo. Mero PAPELÓN https://t.co/UskC33s2hh — Sebastián Londoño Méndez (@SLondono00) October 22, 2026

Más allá del episodio presupuestal, analistas políticos coinciden en que la posición de Rodrigo Lara ya venía debilitándose.

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Desde el inicio de la administración en agosto de 2026, el ministro sufrió un duro revés al no lograr la Presidencia del Senado para el candidato de la coalición de gobierno, Alfredo Deluque. Esta derrota legislativa temprana demostró fisuras en su capacidad de negociación con las bancadas parlamentarias.

A esto se sumaron recurrentes roces institucionales y diferencias de criterio entre Lara y el presidente de la Espriella sobre cómo manejar la agenda de seguridad y la relación con los partidos de oposición. La falta de sintonía fina con el mandatario hizo inviable la continuidad del funcionario en una de las carteras más estratégicas para la gobernabilidad del país.

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El sorpresivo reemplazo en la cartera del Interior

El desenlace de la crisis se aceleró con el nombramiento del exprocurador Alejandro Ordóñez como nuevo Ministro del Interior. El cambio de gabinete representa un giro estratégico del Ejecutivo, buscando un perfil de mayor confrontación y control de las bancadas derechistas en el Congreso de la República.

Alejandro Ordóñez Maldonado es un influyente abogado y político conservador colombiano, recientemente nombrado Ministro del Interior por el presidente Abelardo de la Espriella.

Sus cargos más importantes han sido:



Procurador General de la Nación (2009-2016): Famoso por su control disciplinario y por destituir temporalmente al entonces alcalde Gustavo Petro. Su reelección fue anulada por el Consejo de Estado.

Famoso por su control disciplinario y por destituir temporalmente al entonces alcalde Gustavo Petro. Su reelección fue anulada por el Consejo de Estado. Embajador ante la OEA: Representó a Colombia en este organismo durante el gobierno de Iván Duque y, recientemente, en el actual mandato de De la Espriella.

Representó a Colombia en este organismo durante el gobierno de Iván Duque y, recientemente, en el actual mandato de De la Espriella. Presidente del Consejo de Estado (2004-2005): Magistrado con una larga trayectoria en la rama judicial.

Es una figura controversial de la derecha tradicional, caracterizado por sus posturas católicas radicales, su oposición a los acuerdos de paz y su rechazo al aborto y al matrimonio igualitario. Llega al ministerio con la tarea de recuperar el control político en el Congreso tras la salida de Rodrigo Lara.

