Los contradictorios mensajes de modelo bogotana antes de desaparecer: ¿qué dijo?

Los mensajes que María Alejandra Molina Solano habría enviado a su familia antes de perder contacto con ella se convirtieron en uno de los detalles que más inquietan a sus allegados.

La modelo bogotana, de 27 años, viajó a Cali por compromisos laborales, pero, según el relato de su hermana, también le habría dicho a su madre que se desplazaría a Medellín.

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La diferencia entre los destinos mencionados mantiene varias preguntas sobre los últimos movimientos de la joven, cuya familia no consigue comunicarse con ella desde el domingo 11 de octubre.



María Alejandra llegó a Cali el jueves 8 de octubre para cumplir un supuesto compromiso laboral como modelo de protocolo en actividades de marketing. Durante los primeros días, mantuvo contacto con sus familiares y compartió algunos detalles de su llegada.



Sin embargo, después del último mensaje recibido por su hermana, Natalia, la comunicación se interrumpió. Desde entonces, sus allegados buscan establecer dónde se encontraba la joven y qué ocurrió después de ese intercambio.



El último mensaje que recibió Natalia antes de perder contacto

María Alejandra llegó a Cali el jueves 8 de octubre. Según el relato de su hermana, durante esos primeros momentos le envió una fotografía del aviso de ingreso a la ciudad y le contó que esperaría hasta las 3:00 de la tarde para registrarse en el hotel donde se hospedaría.

La comunicación continuó durante los días siguientes, hasta el domingo 11 de octubre, cuando Natalia recibió el último mensaje de su hermana, cerca de las 6:00 de la tarde.

Después de ese intercambio, intentó escribirle nuevamente esa misma noche, pero no obtuvo respuesta. El lunes, según la información proporcionada por la familia, los mensajes ya no llegaban al teléfono de María Alejandra.

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Desde entonces, sus allegados no han conseguido establecer contacto con ella. La falta de comunicación y las dudas sobre sus desplazamientos se sumaron a la preocupación por su paradero.

María Alejandra Molina Solano, modelo bogotana de 27 años, viajó a Cali por compromisos laborales y su familia perdió contacto con ella el 11 de octubre. /Foto: redes sociales

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El celular permanece apagado y sus redes sociales no registran actividad

Otro detalle que inquieta a los familiares es que, según la información compartida por ellos, el teléfono celular de María Alejandra permanece apagado y sus redes sociales no muestran actividad reciente.

Ante esta situación, sus allegados solicitaron que se revisen las cámaras de seguridad y las últimas llamadas del teléfono, con el propósito de encontrar elementos que permitan reconstruir sus movimientos.

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La familia considera importante establecer con quién estuvo en contacto la joven, cuáles fueron sus últimos desplazamientos y qué ocurrió después del mensaje que Natalia recibió el 11 de octubre.

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Estos datos podrían contribuir a orientar la búsqueda, aunque las circunstancias posteriores a la última comunicación todavía no están claras.