No creía en el COVID-19: se contagió, estuvo hospitalizado 20 días y vio morir mucha gente

Un hombre identificado como Javier Alfonso Ramírez, que no creía en el COVID-19 ni en la en la gravedad de la enfermedad, relató su triste historia tras salir del hospital después de haber contraído el virus.

“Yo no creía en el COVID-19 . Andaba común y corriente por la calle. Sí me ponía el tapabocas, pero salía a tomar tinto con los clientes. Luego de los síntomas, me hospitalizaron, duré 20 días en el hospital”, dijo Javier a Noticias Caracol .

Publicidad

Asimismo, agregó: “Los que no creen en el coronavirus , cuando lo viven como yo lo viví, saben que es una pesadilla. Los médicos tienen turnos de 24 horas, están cansados. Yo estuve a milímetros de ser intubado”.

Aunque no logró ser intubado, Javier parece haber entendido que el virus si existe, ya que, según dijo, él tuvo la horrible oportunidad de ver a pacientes que, debido a la gravedad de la enfermedad, si fueron ingresados a una unidad de cuidados intensivos de donde nunca salieron.

“Esto es tenaz, entrar a un hospital y darse cuenta que todos los días se muere la gente. Soy testigo de que todas las noches salía una persona en una camilla dentro de una bolsa blanca”, expresó.

Y eso no es todo, también tuvo que pasar su cumpleaños número 43 solo en un hospital con la esperanza de que su próximo cumpleaños fuera en casa.

Publicidad

De acuerdo con el hombre, a pesar de que ya superó a la enfermedad, le quedaron secuelas, ya que sus pulmones quedaron comprometidos. Por eso hoy reconoce que el virus si existe, les pide a las personas que como él se relajan y no creen en la existencia del virus que por favor se cuiden por ellos, por sus familiares y amigos cercanos.