¡NO más golpes en casa! Tunjuelito marcha a favor de las mujeres

Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y la Alcaldía Local de Tunjuelito junto a la Secretaría Distrital de la Mujer y varios colectivos de mujeres de la localidad, caminaron desde el barrio San Carlos hasta las instalaciones de la Alcaldía Local acompañados de un performance con el mensaje: #NosQueremosVivas

“Queremos hacer un llamado muy grande a la población: no más violencia contra las mujeres (…) las mujeres adultas, mayores de 40 años, nos sentimos violentadas porque no hay espacio económico y no hay actividad económica para nosotras”, dijo Margarita Cifuentes, miembro del Colectivo de Mujeres de Tunjuelito.

Por su parte, el Alcalde Local de Tunjuelito, Yeisonn Chipatecua, aseguró que se trabaja “en el fortalecimiento de derechos, trabajando muy fuerte en consolidar un Plan de Desarrollo que nos permita brindarles garantías de género, brindarles garantías económicas, en temas de educación y salud, ayudarles a que mejoren su calidad de vida, pero sobretodo garantizarles unos espacios seguros, que no las van a matar por ser mujeres”.

Asimismo, la administración local se declaró comprometida con todas las mujeres y prometió trabajar permanentemente para que sean respetadas y no vivan con miedo de ser maltratadas.