¡Ojo! Advierten que hay virus camuflados bajo nombres de series de Netflix

Los estafadores se aprovechan de la fama de la plataforma de series y películas Netflix para infectar los dispositivos con programas maliciosos, informó la empresa de seguridad informática rusa Kaspersky Lab.

"Los malhechores añaden los nombres de los programas televisivos populares en el malware y publicidad y también los usan en los ataques de phishing", advirtió Kaspersky Lab.

En muchos casos los estafadores intentaron enganchar a los internautas con las series 'Stranger Things', 'The Witcher', 'Sex Education' y 'Orange Is the New Black'.

Los archivos maliciosos permitían eliminar y bloquear los datos de usuarios, así como robar sus fotografías y contraseñas de operaciones bancarias en línea.

Además, los expertos detectaron programas con virus camuflados de las plataformas de cine rusos KinoPoisk HD, Okko y IVI.

"Durante la pandemia el interés por los cines en línea se hizo especialmente grande puesto que muchos de esos recursos facilitaron el acceso gratuito a un gran número de series y películas, los malhechores intentan aprovecharse de la popularidad de esas plataformas por lo que quisiéramos recordar que es mejor ver las películas y series en las plataformas oficiales", dijo el experto en ciberseguridad de Kaspersky Lab Antón Ivanov.