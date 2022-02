Paola Ochoa se baja de la Vicepresidencia de Rodolfo Hernández por crisis matrimonial

La periodista Paola Ochoa se pronunció luego de su sorpresiva renuncia a ser fórmula vicepresidencial del candidato Rodolfo Hernández y además habló de temas personales en los que se refirió a una crisis matrimonial.

El pronunciamiento de la comunicadora se da en medio de fuertes rumores en los que salieron a la luz algunos temas sobre su vida familiar y, especialmente, en lo que tiene que ver con su relación con el economista Juan Ricardo Ortega.

En diálogo con Mañanas BLU, Ochoa aclaró que su matrimonio no se ha terminado y que "no hay divorcio", además de asegurar que la única razón de su renuncia a la Vicepresidencia de Hernández es su familia.

"Sencillamente, a raíz de eso empezaron en algunos medios de comunicación, en tres emisoras, a manejar el tema de un supuesto divorcio con mi marido, con quien sigo casada y con quién he tenido una crisis matrimonial en los últimos 8 o 10 meses. Le dije: 'Rodolfo Hernández, me muero de la pena'. Él me dijo, 'la entiendo perfectamente, primero los hijos'", relató la periodista en Blu Radio.

Sobre su relación sentimental, expresó que Juan Ricardo Ortega, exdirector de la DIAN, es el amor de su vida y que su decisión de dejar la fórmula vicepresidencial es porque sus hijos sufrieron demasiado al enterarse por medios de comunicación de un supuesto divorcio.

"Mis hijos se enteraron yendo para el colegio. Todas las mamás me escriben que qué es esto del divorcio. Cuando no hay divorcio. Usted puede ir al registro civil, seguimos casados. No se ha tramitado nada con abogado". Dijo.

En medio de la entrevista reconoció que sí está atravesando una crisis matrimonial, "como la atraviesan todas las parejas", pero fue enfática en decir que le dará prioridad a su familia.

La renuncia de Paola Ochoa se hizo pública a través de una carta en la que cuestionó que "con esta designación, se hizo también pública la crisis matrimonial que estoy atravesando con mi marido, Juan Ricardo Ortega. A él hice la primera llamada para contarle sobre tan honrosa designación y en ella me ofreció todo su respaldo y apoyo incondicional en esta tarea tan importante para el país. Juan Ricardo es una persona muy versada en temas económicos y de lucha contra la corrupción, dos ámbitos en donde goza de un gran reconocimiento nacional e internacional".

Cabe recordar que la alianza entre Paola Ochoa y Rodolfo Hernández desató polémica en redes sociales, ya que en varias oportunidades debido a algunas opiniones de la periodista, que han sido catalogadas como de controversia, lo que ha despertado comentario de parte de varios opositores.