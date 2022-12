¿Criss Angel acusa a Belinda de ESTAFADORA?

Al mejor estilo de una novela mexicana, la relación entre Criss Angel y Belinda pasó de cuento de hadas a pesadilla.

El pasado domingo, Belinda publicó un trino concreto que encendió las alarmas en la prensa rosa. La cantante aclaró que está soltera.

¿Y Criss, se esfumó? El ilusionista había guardado silencio, pero ojo... no por mucho tiempo.

El ex de la mexicana compartió el detrás de cámaras del video 'Bailalo', donde participó como productor y director, y después de antojar a los fanáticos de Belinda cerró con broche de oro: "En este momento no hay fecha de lanzamiento, debido a problemas de licencia y derechos”.

Medios internacionales calificaron dicho mensaje como 'la venganza de Criss Ángel', otros, aseguran que fue un lío económico el que distanció a la pareja.

El video, de casi diez minutos, muestra el montaje del nuevo tema de Belinda, los seguidores esperan que los problemas se resuelvan pronto.

¡Pero eso no es todo! El ilusionista lanzó un dardo al corazón de 'Beli': "No escuches a tu corazón, escucha a tu voz interior, debí haberlo escuchado. El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe de existir, mentir acerca de quién eres o de quién soy no lo vuelve verdadero. Esa elección me costó millones, lo cual enriqueció a una verdadera maestra del engaño".

Con una imagen en su cuenta de Instagram, Criss Angel se mostró dolido y engañado. ¿Quién tendrá la razón?

