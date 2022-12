¿EMBARAZADA o gorda? Todos hablan de la BARRIGA de Eva Longoria

A través de redes sociales se dieron a conocer fotografías de Eva Longoria con una pronunciada barriguita; las fotos dieron mucho de qué hablar y varios medios aseguraron que la estadounidense estaba embarazada.

Después del 'escándalo', la misma Longoria le respondió a sus seguidores con varias historias en Instagram.

"He visto algunas fotos mías en las que salgo muy gorda en un barco. Y tengo que decir que lo único que sucede es que he estado comiendo queso. Así que eso es todo...no estoy embarazada, solo he comido queso, bebido mucho vino y devorado muchas tortitas", explicó.