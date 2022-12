¿Greeicy EMBARAZADA? El comentario de Mike Bahía que despertó sospechas

Mike Bahía anunció en sus redes que va a ‘preñar’ a Greeicy Rendón. El comentario despertó la risa de sus fanáticos.

Durante el mensaje dijo, a modo de chiste: Para todos los fans de esta niña (Greeicy). Olvídense de ella, me la taje a vivir a esta playa, ya no va a cantar, no va actuar más. La voy a preñar.

Las eternas jornadas y compromisos hacen que la pareja no pueda compartir mucho tiempo. Sin embargo, ellos aprovechan cualquier momento para hacerlo especial y significativo.

Este par de tortolitos está grabando un video musical en la Guajira y al parecer, Mike tiene muchas ganas de secuestrar a su amada… para siempre.

