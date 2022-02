Polémica Mundial por niña de 6 años con aumento de busto para ganar concurso de belleza.

Maddy Verts, nació en Estados Unidos, y podríamos decir que nació para ser reina. Ella aún no sabe si esto era algo que estaba escrito en su libro del destino, pero si estaba o no, claramente es algo que a su madre no le importa: pues a sus seis años, la mujer la obliga realizarse un aumento de busto y cola, para que la pequeña niña, siga ganando certámenes de belleza, cueste lo que cueste.

La bomba explotó, luego de que la niña apareciera en la pasarela con la cola, y la bubbis grandes. como las de una mujer adulta. Aunque para algunos el hecho les pareció gracioso; la niña pasó a ser blanco de criticas pues el mensaje que están trasmitiendo a través de la inocente niña, que probablemente asume todo esto como un juego, puede resultar bastante perjudicial para ella y por supuesto otras niñas.

Según Daily Mail, la madre de la pequeña le puso relleno en sus pechos copa c, para lograr que se pareciera a la cantante de música country Dolly Parton, quien se caracteriza por su figura curvilínea.

El caso de Maddy , quien ha participado en competencias de belleza desde los 13 meses, se ha vuelto controversial, pues se considera que la ambición de su madre ya pasó los límites. Pues aunque para ella esto no tiene nada de grave, se trataría de un acto de maltrato infantil y sexualización; sin embargo la mujer afirma que diferente a lo que todos piensan, a ella le alegra mucho que su hija aprenda a ser vanidosa desde pequeña.

Cabe resaltar que estos certámenes han sido fuertemente criticados por mucho tiempo, ya que la mayoría de ocasiones sus participantes se ven privadas de vivir una niñez normal, y además desde pequeñas se les empieza a mostrar que su belleza natural, no es suficiente para ser aceptadas. Algo que sin duda podría generarles grandes traumas en el futuro.

