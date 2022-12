¡Por CRITICARLE su cuerpo! Modelo argentina le da TREMENDA respuesta a su esposo

En el video se ve a la modelo frente a un espejo y frente a su esposo un fisicoculturista, quien la está grabando y le pide que se ponga de espaldas todo el tiempo.

Ella le hace caso y hace todo lo que le pide su esposo, se agacha, se mira al espejo, da vueltas y hasta mira a la cámara en medio de las piernas mostrando su buen cuerpo.

La modelo se ve sorprendida por las críticas que le hace su esposo, Rodrigo Valle, a su cuerpo, especialmente a sus piernas. “Mírate las piernas, dos palitos, boluda”, se le escucha decir a al fisicoculturista.

Lo que sorprendió, fue la respuesta que hizo la modelo a su esposo en la publicación del video.

"Tener un marido demasiado exigente. Si me ve gorda o con mucha celulitis ahora me dice que tengo las piernas flacas ... o sea te vas a comer esto hasta que la muerte nos separe (y va a ser tu muerte) y esto con los años va a empeorar así que no jodas o apaga la luz". Un video que alcanza las 111.498 reproducciones.