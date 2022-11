Denuncian abuso sexual en reconocido centro comercial: "Es un besito nada más"

Un nuevo caso de presunto abuso sexual en Bogotá desata la indignación de ciudadanos que exigen a la justicia fortalecer las penas para los autores de estos delitos que, según cifras, siguen en aumento.

El reciente caso se conoció luego de que una mujer asegurara haber sido ultrajada por su propio jefe en un reconocido centro comercial en Chía; pues a través de sus cuentas de redes sociales la joven contó su historia de la que asegura haberse sentido doblemente victimizada.

A través de varias imágenes la joven expuso un relato en el que cuenta que trabajaba en un local del centro comercial Centro Chía, el cual fue donde habrían ocurrido los hechos.

Según su relato, su jefe, a quien identificó con nombre y apellido, llegó en estado de embriaguez al local y subió a la bodega a dormir en una colchoneta. Pasadas unas horas, ella salió a almorzar pero tuvo que regresar antes de terminar su hora de almuerzo debido a que el hombre la llamó para que fuera de inmediato al local.

La joven contó que cuando llegó al local su jefe mandó a almorzar a su compañero y quedaron ella y él solos en el local. En el relato agregó que mientras ella atendía a un cliente el hombre comenzó a llamarla para que subiera a la bodega a ayudarle con unas cajas, pero que al subir le tocó pasar casi por encima de su jefe ya que no le dio permiso para cruzar.

"Al preguntarle cuál era la caja que necesitaba me señala la que estaba frente a él, se me hizo extraño pero no dije nada. Cuando estaba acercándome a sacar la caja se me acerca él y trata de pegar su cara contra la mía", dijo en una parte del relato.

La mujer aseguró que su jefe, tras hacerle varias preguntas personales le pidió un beso y que, pese a que ella se opuso, la agarró e intentó besarla al tiempo que la manoseaba.

"Empezó a tocar mis pechos, estómago y cintura", aseguró la mujer quien dijo que hubo un forcejeo ya que el hombre también habría intentado acostarla en la colchoneta en la que había dormido "para pasar su borrachera".

La joven relató que logró escapar del lugar y le contó lo sucedido a un compañero que decidió ir al local a recoger las cosas de la víctima y renunciar junto a ella.

En el lugar se desató un escándalo en el que, tras enfrentar a su jefe, él solo habría aceptado que intentó besarla y luego habría huido; pues la mujer en su relato aseguró que no ha sido posible ubicar a su abusador.

El testimonio que reveló la joven desató una fuerte indignación que creció cuando la mujer aseguró que al lugar del escándalo llegó otro hombre que se identificó como el dueño del local y que, delante de la policía le dijo que "no valía la pena denunciar porque tomaba mucho tiempo"; además aseguró que el hombre le ofreció un acuerdo monetario a cambio de no hacer público el caso para no dañar la imagen de los dueños del local, su estabilidad familiar y la imagen del negocio.

La joven contó que se negó a la propuesta y se dirigió con patrulleros a poner la denuncia y por eso posteriormente hizo público el caso.