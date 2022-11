Mundial Qatar 2022: fechas y horas de primera fase de grupos

El próximo 20 de noviembre se dará el pitazo inicial que pondrá en marcha el mundial de Qatar 2022. El primer encuentro lo disputarán las selecciones de Catar y Ecuador, cumpliendo con el protocolo histórico del anfitrión abriendo la competencia en el partido inaugural, dicho partido está previsto para las 11:00 a.m.

El segundo partido que completaría la primera fecha del grupo A se jugará el lunes 21 de noviembre, igualmente a las 11:00 a.m; este grupo jugará la segunda fecha el viernes 25 de noviembre, duelos entre Catar vs. Senegal a las 08:00 a.m. y Países Bajos vs. Ecuador a las 11:00 a.m, Finalmente se dará cierre a este grupo con los partidos entre Ecuador vs. Senegal a las 10:00 a.m y Países Bajos vs. Catar a la misma hora, el día martes 29 de noviembre.

El grupo B tendrá su primer encuentro el 21 de noviembre con el partido entre Inglaterra vs. Irán a las 8:00 a.m. y Estados Unidos vs. Gales a las 2:00 p.m. La segunda fecha de este grupo tendrá los duelos entre Gales vs. Irán a las 5:00 a.m e Inglaterra vs. Estados unidos a las 2:00 p.m; los últimos encuentros de este grupo serán Gales vs. Inglaterra e Irán vs. Estados Unidos, ambos a las 2:00 p.m el 29 de noviembre.

Por otro lado, el Grupo C empezarán el torneo el día martes 22 de noviembre, con los partidos entre Argentina vs. Arabia Saudita a las 5:00 a.m y México vs. Polonia a las 11:00 a.m. La segunda fecha se jugará el 26 de noviembre con Polonia vs. Arabia Saudita a las 8:00 a.m y uno de los partidos más esperados, el duelo entre argentina vs. México, a las 2:00 p.m; por último se jugarán los encuentros entre Arabia Saudita vs. México y Polonia vs. Argentina el 30 de noviembre, ambos partidos a las 2:00 p.m

El grupo D compartirá horarios con el grupo C, los primeros encuentros tendrán lugar el 22 de noviembre con los partidos entre Dinamarca vs. Túnez a las 8:00 a.m y Francia vs. Australia a las 2:00 p.m. El segundo encuentro se jugará el 26 de noviembre entre Túnez vs. Australia y Francia vs. Dinamarca, finalmente cerrarán el 30 de noviembre la fase de grupos con los encuentros entre Australia vs. Dinamarca y Túnez vs. Francia, ambos partidos a las 10:00 A.m

Así mismo, el grupo E comenzará el día 23 de noviembre con los duelos entre Alemania vs. Japón a las ocho de la mañana y España vs. Costa Rica a las once de la mañana; el siguiente encuentro se jugará el 27 de noviembre con los duelos entre Japón vs. Costa Rica a las cinco de la mañana y otro de los encuentros más esperados, el partido entre España vs. Alemania a las 2:00 p.m finalmente cerrarán el primero de diciembre con los partidos entre Costa Rica vs. Alemania y Japón vs. España ambos partidos a las 2:00 p.m

Otro de los grupos es el grupo F, el primer encuentro será entre Marruecos vs. Croacia a las cinco de la mañana y Bélgica vs. Canadá a las dos de la tarde; la segunda fecha de este grupo será el día 27 de noviembre con los partidos entre Bélgica vs. Marruecos a las 8:00 a.m y Croacia vs. Canadá a las 11:00 a.m. La tercera y última fecha de este grupo será el primero de diciembre con los duelos entre Canadá vs. Marruecos y Croacia vs. Bélgica, ambos partidos a las 10:00 a.m.

El Grupo G dará inicio el día 24 de noviembre con los encuentros entre Suiza vs. Camerún a las 5:00 a.m y Brasil vs. Serbia a las 2:00 p.m, la segunda fecha se jugará el 28 de noviembre con los duelos entre Camerún vs. Serbia a las 5:00 a.m y Brasil vs. Suiza a las 11:00 a.m; por último cerrarán la fase de grupos entre Camerún vs. Brasil y Serbia vs. Suiza, ambos partidos a las 2:00 p.m, el día 2 de diciembre.

Finalmente, el último grupo de esta edición del mundial, el grupo H comenzará el día 24 de noviembre con los partidos entre Uruguay y Corea del Sur a las 8:00 a.m y Portugal vs. Ghana a las 8:00 a.m, en la segunda fecha se darán los duelos entre Corea del Sur vs. Ghana a las 8:00 a.m y Portugal vs. Uruguay a las 11:00 a.m, el día 28 de noviembre; Y por último la fecha que cierra la fase de grupos serán los encuentros entre Corea del Sur vs. Portugal y Ghana vs. Uruguay ambos partidos a las 10:00 a.m el dos de diciembre, así culminará entonces la fase de grupos del mundial de Qatar 2022.

(Todos los horarios corresponden a la hora estándar de Colombia)

