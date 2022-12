¿Recuerdas a ‘SABRINA la bruja adolescente’? Ya tiene 41 años y sigue IDÉNTICA

¿Puedes creer que ya pasaron 20 años desde que la recordada serie salió del aire? Pero parece que el tiempo se congeló para Melissa Joan Hart, o, mejor dicho, Sabrina, porque se sigue viendo muy juvenil.

En su cuenta de Instagram la actriz ha compartido aspectos importantes de su vida, como su maternidad.

Quizás muchos solo la recuerden por este protagónico, pero entre 2010 y 2015 regresó a la televisión para su participación en la serie “Melissa and Joey”.

Desde eso no se había vuelto a saber nada de ella, excepto hasta hace aproximadamente un mes que lanzó el libro “Melissa Explains It All: Tales From My Abnormally Life”, en el que cuenta su historia de amor con el también actor Ryan Reynolds.

Así se ve actualmente:

