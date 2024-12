Revelan qué fue lo que generó la caída de vidrio que causó muerte a niña en Gran Estación

Sigue la consternación y las incógnitas sobre el lamentable hecho ocurrido en la tarde del miércoles 11 de diciembre cuando el inmenso ventanal de un local comercial cayó sobre una niña de 5 años, causándole la muerte de manera inmediata en el centro comercial Gran Estación.

Sobre las hipótesis de este caso se encuentran versiones que indican que la el vidrio templado, con una altura desde el suelo hasta el techo y que pesaba cerca de 200 kilogramos, se desprendió repentinamente en momentos en que la menor de edad jugaba frente al local; sin embargo, se aclara que el vidrio debía estar lo suficientemente ajustado para que no cayera por la manipulación de las personas.

Es por esto que El tiempo consultó con ingenieros y arquitectos que participaron de la construcción de los locales en este centro comercial, quienes detallaron que los vidrios del local donde ocurrieron los hechos fueron instalados dentro de una canaleta metálica que los sostenía y asegurados con empaques y silicona por todos los bordes.

Sin embargo, los profesionales sugirieron que debido al paso del tiempo los empaques habrían cedido al punto de dejar suelto este vidrio que terminó por salirse del riel y caer ante un mínimo movimiento.

Ese medio indica que la triste situación se habría desencadenado al no haber identificado en inspecciones adecuadas la falla en el ventanal que venía soltándose y que ya representaba un riesgo.

Por otro lado Noticias Caracol dialogó con un arquitecto que frecuenta el centro comercial Gran Estación y quien explicó que presuntamente hubo una reciente remodelación en la que los zócalos de metal que sostenían el vidrio fueron retirados y le habrían puesto unos 'tacos' que fueron cediendo al punto que el pesado vidrio se cayó.

Hasta el momento no hay una conclusión oficial que confirme si fue por una reciente remodelación o por falta de inspección que no se detectó que el soporte del vidrio ya estaba cedido y por lo tanto no se tomaron acciones a tiempo para evitar la tragedia.

Por lo pronto continúan las investigaciones para determinar cómo y por qué ocurrieron los hechos y sobre quién recaerá la responsabilidad de lo ocurrido que enluta a una familia que perdió a su niña de 5 años en un hecho insólito.