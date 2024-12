Harold Echeverry lanza inesperada respuesta sobre Michel Dayana: Una mujer es la causante

La entrevista que brindó desde la cárcel Harold Echeverry, confeso agresor de la niña Michel Dayana González, despierta una oleada de indignación por las explosivas declaraciones y señalamientos que hizo, presuntamente, tratando de justificar su actuar.

Pues al cumplirse un año de los lamentables hechos registrados en la noche del 7 de diciembre de 2023 dentro de un taller de latonería ubicado en el barrio San Judas, en Cali, Harold Echeverry habló con el programa de video - podcast 'Conducta delictiva' y recordó detalles que no había contado públicamente sobre cómo y porqué cometió los hechos.

Y es que, según su relato, la agresión a la menor de edad, quien tenía 15 años, se dio luego de que ella lo agrediera con un destornillador a causa de una pregunta "mal hecha" que le habría hecho Harold y que habría desatado la ira de la adolescente.

Pero esta versión, hasta ahora desconocida, además de desatar un debate en redes sociales sobre si existió o no esta conversación entre la menor de edad y su agresor, además despierta una gran indignación en la audiencia que coincide en la frialdad del hombre para hablar de los hechos y cómo estaría pretendiendo justificarse hablando de la supuesta inclinación sexual de la víctima.

Harold Echeverry, condenado por caso Michel Dayana Foto: Redes sociales y Conducta delictiva

Así fue como se conocieron Harold Echeverry y Michel Dayana

Durante la entrevista que concedió desde la cárcel la Tramacúa, en Valledupar, Harold explicó que su cercanía con Michel se dio luego de que él llegara a trabajar al taller de latonería que queda en el mismo barrio donde vivía la niña; sin embargo, no se trató de una amistas sino que comenzaron a saludarse porque hay un "paso obligado" por el local para llegar a la casa de la menor de edad.

Es decir, la niña siempre que salía o entraba del barrio tenía que pasar frente al taller en el que, por cortesía saludaba a quienes estaban trabajando, según contó el hombre condenado por la muerte de Michel Dayana.

El hombre además aseguró que con el paso de las semanas conoció detalles de la vida de su víctima quien "trabajaba" recogiendo del colegio a una niña, y que además coincidían seguido ya que él frecuentaba una tienda cercana a la casa de ella.

Pero en otros detalles más delicados Harold habló de una mujer con la que supuestamente Michel permanecía "para arriba y para abajo" y que habría despertado sospechas en él sobre si esa mujer era familiar o algo más.

"Una mujer es la causante de la muerte de Michel Dayana": Harold Echeverry

Aunque la versión de Harold no ha sido confirmada por autoridades ni representa una justificación de su bajo actuar contra la vida de la niña, el preso insistió en hablar del tema con los periodistas del podcast.

Y durante su relato profundizó en decir que "esa muchacha es en realidad la causante de la muerte de Michel", sin embargo, al cuestionarle de qué mujer se trata el hombre no supo responder y se dedicó a decir que desconoce quien era.

"Hasta hoy aún no sé quién es esa otra muchacha, si era la hermana, la mejor amiga o la pareja sentimental, Pero andaba con ella para arriba y para abajo, y yo dije en mis adentros: 'Bueno, una más de las que sabemos'".

En su versión Harold contó que se guardó la intriga sobre la orientación sexual de Michel Dayana hasta la noche del 7 de diciembre cuando se tomó unos tragos que además combinó con alucinógenos y vio a la menor de edad pasar por el frente del taller.

"Yo tenía el taller abierto y estaba tomando cerveza mientras los vecinos prendían velas. Me había tomado unas pastas para calmar la ansiedad y había consumido otras drogas, pero estaba dentro de mis cabales", dijo el hombre al recordar cómo inició aquel episodio que indigna y enluta a Cali.

"Ella (Michel) para y me dice: 'Necesito decirle algo'. Y yo le dije: 'Yo también quiero preguntarle algo a usted'... Pero ella me dijo que iba a la tienda y volvía y cuando regreso ingresó conmigo al taller donde había mucha herramienta regada por todo lado y me dijo: 'Hable usted primero'", relató el condenado por acabar con la menor de edad.

"Una pregunta mal hecha desencadenó pelea con Michel Dayana"

Según el relato de Harold Echeverry, al ingresar al taller le dice: "Yo le quiero hacer una pregunta: ¿Usted es lesbiana? porque yo siempre la veo con esa muchacha", ante lo que supuestamente Michel se alteró y le dijo: "¿Usted por qué me pregunta eso?'".

"Ella se altera y me dice: 'Usted qué está creyendo que soy yo, usted por qué me mira así?'... Acto seguido veo un atornillador grande y me ataca... No tenía por qué reaccionar así, no sé si era paciente psiquiátrica o qué, pero por una pregunta mal hecha se desencadenó eso", narró.

El acusado de apagar la vida de la joven aseguró que en medio del forcejeo: "Yo también la empujo, la halo y me voy con ella contra la moto; le tomo la mano en la que tiene el atornillador y cuando yo me paro de la moto, lo primero que agarro del carro es un martillo y le golpeo la cabeza y ella cae al suelo convulsionando".

Harold Echeverry ocultó a Michel por partes

Al confesar lo que ocurrió el hombre contó que su celular se rompió en medio de los hechos en que perdió la vida la niña y que intentó hacer llamadas desde el celular de su víctima, pero en ese momento la familia comenzó a llamarla insistentemente, al punto que se sintió acorralado.

Luego de unos minutos y al percatarse que la joven estaba sin vida y que su celular no dejaba de sonar por llamadas de familiares a y vecinos que la estaban buscando. Harold decide deshacerse del cuerpo de Michel ocultándola por partes en bolsas de basura.

Posteriormente escapó del lugar y aseguró que llamó al dueño del negocio a decirle que buscaran debajo de las escaleras que allí estaba la niña.