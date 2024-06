¿Calentar la comida en microondas produce cáncer?

En la actualidad, el horno microondas se ha convertido en unelectrodoméstico esencial en muchos hogares gracias a su practicidad y rapidez para calentar alimentos. Sin embargo, su uso también ha estado rodeado de ciertos mitos y preocupaciones, especialmente en relación con su seguridad y posibles efectos en la salud.

Una de las creencias más comunes es que el uso diario del microondas podría causar cáncer. Esta idea ha sido ampliamente refutada por expertos en el campo de la radiación y salud. El microondas utiliza radiación no ionizante para calentar los alimentos, lo que significa que no tiene la capacidad de alterar el ADN humano ni de romper enlaces químicos en las células. A diferencia de los rayos X, que sí utilizan radiación ionizante y pueden ser dañinos, la radiación emitida por los microondas no posee suficiente energía para causar estos efectos.

Tinothy Jorgensen, profesor asociado de medicina de radiación en el centro médico de la Universidad Georgetown, aclara que para que un electrodoméstico provoque cáncer, la radiación tendría que ser capaz de dañar el ADN humano, cosa que el microondas no puede hacer. Además, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha llevado a cabo estudios exhaustivos y concluye que no existe evidencia que indique que el uso adecuado del microondas esté asociado con el desarrollo de cáncer.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también ha abordado esta preocupación, afirmando que "no hay evidencia de que los hornos microondas representen un riesgo para la salud". La FDA, por su parte, clasifica a estos aparatos como seguros para la cocción de alimentos.

El microondas presenta múltiples ventajas: es rápido y eficiente para calentar y descongelar alimentos, consume menos energía que un horno convencional, y resulta muy práctico para cocinar verduras, sopas y salsas. No obstante, también tiene sus limitaciones: no permite dorar ni caramelizar los alimentos, no es adecuado para cocinar grandes piezas de carne ni para recetas elaboradas, y puede alterar la textura de algunos alimentos.

En resumen, el microondas es un electrodoméstico seguro y útil cuando se utiliza correctamente. La ciencia respalda su seguridad, desmintiendo los mitos que lo rodean, y destacando sus ventajas en la cocina moderna.

