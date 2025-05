La teoría conspirativa de los que nunca se han enfermado de gripa: ¿inmunes o algo más?

En el vasto universo de internet, donde abundan las teorías conspirativas, surgió una idea que ha capturado la atención de miles de usuarios, la existencia de personas que aseguran nunca haberse enfermado de gripa. Hace poco se conoció la teoría de quienes nunca se han fracturado.

Aunque pueda parecer una simple anécdota personal, este fenómeno ha desatado debates en redes sociales, foros y videos virales que plantean hipótesis tan curiosas como perturbadoras.

La gripa o influenza es una de las enfermedades más comunes en el mundo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se registran entre 3 y 5 millones de casos graves, y las infecciones leves afectan a una parte importante de la población global.

Sin embargo, algunas personas aseguran haber pasado toda su vida sin siquiera experimentar síntomas leves, como congestión, fiebre o dolor de garganta.

¿Por qué hay personas que no les da gripa?

Desde el punto de vista científico, es posible que ciertas personas tengan una respuesta inmune más eficiente frente a virus respiratorios.

El portal Medical News Today explica que factores como una alimentación balanceada, buen descanso, ejercicio regular y bajos niveles de estrés pueden reforzar el sistema inmune y disminuir la frecuencia de enfermedades como la gripa.

No obstante, un artículo publicado en la revista Nature Reviews Immunology sugiere que algunas personas podrían contar con variaciones genéticas raras que les permiten reaccionar con mayor rapidez y eficacia frente a ciertos virus.

Más allá de la ciencia, en plataformas como Youtube, TikTok, y X (antes Twitter), han surgido teorías que van desde lo intrigante hasta lo absurdo.

Algunas voces sugieren que estas personas han sido parte de experimentos inmunológicos secretos, o que podrían haber recibido alguna forma de protección biotecnológica sin saberlo. Por supuesto, estas ideas carecen de base científica.

¿Qué dice la ciencia sobre no haber tenido gripa nunca?

Es importante aclarar que no enfermarse no significa no haberse contagiado. Algunos individuos pueden haber estado expuestos al virus y no haber presentado síntomas, lo que se conoce como una infección asintomática.

La Mayo Clinic señala que este tipo de respuesta puede ocurrir en personas con sistemas inmunes especialmente activos o acostumbrados a cierto tipo de virus.

Además, la gripa puede confundirse fácilmente con otras enfermedades respiratorias leves. Es posible que quienes aseguran nunca haberla tenido hayan pasado por resfriados comunes sin etiquetarlos como tal.

Sea por genética, estilo de vida, suerte o simple desinformación, lo cierto es que el tema ha generado una fascinación colectiva. La idea de que algunas personas no se enferman nunca de gripa toca fibras profundas sobre nuestra vulnerabilidad, biología y lo desconocido.