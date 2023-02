Suspenden Pico y placa solidario en Bogotá y otras medidas por mala calidad del aire

A partir del martes 28 de febrero, el Pico y placa solidario se suspenderá en Bogotá , así lo dio a conocer la Alcaldía Mayor , la cual anunció la medida debido a la mala calidad del aire en la ciudad, según lo informado esta decisión tendrá vigencia hasta el próximo 3 de marzo.

Así mismo, el tapabocas será obligatorio en taxis, cables, TransMilenio, buses y medios de transporte, informó la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia. De acuerdo a la información entregada por ella, los colegios no pueden realizar actividad física al aire libre, por lo que deben restringirla en todos los horarios, sobre todo entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m., y las personas con enfermedades respiratorias no deben asistir al colegio.

La funcionaria afirmó que las personas que no acaten las medidas se expondrán a multas y sanciones: “El uso de tapabocas será obligatorio en transporte público, como en taxis, Intermunicipales y cables durante el tiempo que dure la alerta. Recordamos fuertemente el uso de tapabocas de peatones y bicicletas”, indicó Urrutia.

Estas decisiones se tomaron luego de la realización del Comité de Validación y Seguimiento de Alertas y Emergencias Por Contaminación Atmosférica, Ya que según la secretaria ha llegado más material particulado a la capital.

Publicidad

Según el secretario de Gobierno de Bogotá, Felipe Jiménez, aún no se han tomado medias de restricción respecto a las motos, ni el pico y placa los sábados.

El funcionario aseguró que: “Todos debemos apoyar. Por eso, mientras pasa la alerta se suspende el pico y placa solidario. Los días pagados se desplazan hacia más adelante. No se ha tomado ninguna decisión adicional de restricción vehicular o de motos. Adicionalmente, debemos usar tapabocas en el transporte público para cuidarnos entre todos. Vamos a limpiar las vías y rociarles agua para evitar una mayor suspensión del material particulado, en especial en el sur occidente de la ciudad”.

Te puede interesar: Horóscopo: signos más perezosos del zodiaco

🔴Continúa Alerta Fase I en Bogotá🔴 Secretaria de Ambiente, @colinita, explica las nuevas medidas:



🚘Se suspende el pico y placa solidario

😷Tapaboca obligatorio en transporte público

🏫Colegios deben restringir actividad física entre 6:00 a. m. y 10: a. m. al aire libre



Más⤵️ pic.twitter.com/idP2llgnc2 — Secretaría de Ambiente (@Ambientebogota) February 27, 2023