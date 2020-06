“Tuve un novio negro”: Marcela Reyes generó polémica por mensaje sobre racismo

Tras el asesinato de George Floyd en Estados Unidos, muchos famosos se han unido para mostrar su inconformidad con el racismo.

A través de fotos, videos y textos, las celebridades se han manifestado al respecto.

Marcela Reyes se unió con una publicación que hizo en su Instagram.

“Mi color preferido es el negro, incluso tuve un novio negro que su nombre empieza por J, ¿quién adivina quién es? NO AL RACISMO. por eso suéltate con MR, esta semana será con una leyenda del fútbol en colombia @eltinoasprilla, hey @soyanthonymoreno, está canción tuya me encanta me la he bailado mil veces”, escribió la empresaria.

Aunque la intención fue apoyar a las personas afrodescendientes, el mensaje que puso dividió opiniones entre sus seguidores.

Algunos la aplaudieron, la apoyaron y hasta elogiaron por lo dicho. Sin embargo, también hubo usuarios que la criticaron.

"Los afro no son cosas como los colores”, “nada tiene que ver tu ex con tu color favorito”, le reprocharon.