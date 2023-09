Video: Así fue el accidente de tránsito del cantante vallenato Nelson Velásquez

Preocupados quedaron los seguidores del cantante de vallenato Nelson Velásquez tras conocerse que se había accidentado en Barbosa Antioquia , por fortuna el hecho no pasó a mayores.

El accidente tuvo lugar en una carretera del municipio cuando el artista viajaba en una camioneta y colisionó con un motociclista que se encontraba en el carril izquierdo, cerca del parque principal del municipio.

Las imágenes del incidente fueron registradas en video por testigos presenciales, mostrando que Velásquez detuvo inmediatamente su vehículo para verificar la condición del conductor de la motocicleta, quien aparentemente sufrió lesiones menores en el accidente.

A pesar de que el motociclista no presentaba heridas graves, recibió asistencia en el lugar mientras las autoridades se dirigían a la escena. Según informes locales, Nelson Velásquez ofreció llevar al herido a un centro médico, pero como, por fortuna, no se presentaron lesiones de gravedad, el traslado no fue necesario.

Afortunadamente, el accidente no representó un riesgo considerable; sin embargo, un oficial de tránsito se presentó en el lugar para documentar los hechos y recopilar declaraciones de los testigos, dado que un grupo considerable de personas se congregó en el sitio, tras conocer que el involucrado en el hecho era el reconocido cantante de vallenato.

Hasta el momento, el intérprete de canciones como 'todo por querer olvidarte', 'la falla fue tuya' y 'te amo', entre otras, no ha emitido ninguna declaración pública sobre el incidente, y no se ha reportado que el caso haya sido remitido a las autoridades judiciales.

Es importante señalar que esta no es la primera vez que Nelson Velásquez se ve involucrado en un accidente vial. En 2021, el cantante sufrió otro percance mientras viajaba en una camioneta en un sector montañoso, después de un concierto en Cali. En esa ocasión, problemas mecánicos llevaron al vehículo al borde del abismo.

A pesar de los momentos de angustia que ha vivido en medio de estos accidentes, algunos de sus seguidores han expresado su apoyo incondicional al artista. Hasta el momento, la identidad del motociclista, quien resultó con una lesión leve en una de sus piernas, no ha sido revelada.

