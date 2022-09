VIDEO: Polémico agarrón de senador borracho con varios policías; le dañaron el rato

El senador Álex Flórez se convirtió en protagonista de un bochornoso episodio tras una discusión con un policía; el congresista estaba con unos 'traguitos' de más y según aclaró para Blu Radio, los hechos son de "carácter personal".

Pese a la aclaración del senador del Pacto Histórico, en redes sociales se ha hecho viral el video en el que discute con un uniformado y es ayudado por otra persona para mantenerse en pie, lo que ha generado una ola de comentarios.

En medio del rifirrafe y tambaleando, Flórez le pide a uno de los uniformados que cuente cómo mató a los “pelaos inocentes”; al respecto, el policía le exige respeto.

“¿Le consta que fui yo? No diga que fui yo, usted puede ser senador, pero a mí me respeta”, advierte el uniformado.

Por el momento se desconocen las razones del inicio de la discusión, sin embargo, el senador reveló para Blu Radio que "fue elegido para hacer leyes y no para dar ejemplo nacional" y que este tema es "personal".

“No entiendo cuál es el drama. Tuve una discusión con la Policía, como le pasa a tantos colombianos", mencionó.

Y agregó: “No está bien que traten asuntos de carácter personal y traerlos a estos micrófonos. En medio de la noche uno termina diciendo cosas que son dolorosas, eso se queda entre ellos y yo, ellos quisieron hacerlo público. No voy a renunciar a mi humanidad por ser senador. ‘Ay, este man por ser senador se tiene que comportar como si fuera el ejemplo del pueblo'. No, sigo siendo una persona. A mí me eligieron para hacer las leyes, no para que me comportara como el ejemplo nacional”, agregó.

Además, dejó claro que no intentaba ingresar con ningún acompañante al hotel, como lo aseguraron algunos testigos y la Policía Metropolitana de Cartagena en un comunicado oficial.

"No es cierto, no estaba entrando con nadie al hotel. No es la manera, ni siquiera lo voy a debatir. El hecho de que yo sea un funcionario público no quiere decir que tienen derecho a tocar todos los temas que corresponden a mi vida", puntualizó.

Al respecto, la Policía afirmó que el problema sí inició por el intento del ingreso de una acompañante y que ya se realizó la respectiva denuncia penal por parte del personal uniformado por el delito de injuria y calumnia.

"El Comando de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias se permite informar:

1. Hacia las 4:00 de la madrugada de este viernes se presentó un incidente en un hotel de Bocagrande de la ciudad de Cartagena: el senador Alex Xavier Flórez Hernández intentó ingresar con una acompañante sin el debido registro en el libro de huéspedes, contrariando las reglas del establecimiento.

2. El congresista, que se encontraba en estado de exaltación, agredió verbalmente a los empleados del hotel, quienes requirieron al cuadrante de policía de Bocagrande.

3. Tras recibir el llamado a través de la línea 123, uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena acudieron al lugar y fueron recibidos con improperios, insultos y señalamientos por parte del senador, ante lo cual se procedió a dejar el procedimiento registrado en material fílmico y aplicar la orden de comparendo, mediante lo establecido en la ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana) artículo 35 numeral 1, tipificado como un comportamiento contrario a la convivencia consistente en “Irrespetar a las autoridades de Policía”.

4. Adicionalmente se instauró denuncia penal por parte del personal uniformado por el delito de injuria y calumnia por el hecho presentado, según el artículo 220 y 221 del Código Penal.

5. La Policía Nacional rechaza categóricamente cualquier acto de irrespeto al personal uniformado y que afecte la convivencia ciudadana, y hace una invitación al buen comportamiento y al acatamiento de las normas."

