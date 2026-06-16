Video reveló angustiante momento que vivió adulta mayor durante hurto en su vivienda

La tranquilidad de una adulta mayor en Neiva se vio interrumpida por un hecho que ha generado conmoción entre los habitantes del barrio Los Parques.

Un hombre ingresó a su vivienda durante la madrugada y, tras ser descubierto dentro del inmueble, protagonizó una violenta situación que quedó registrada por una cámara de seguridad.

Puedes leer: Estudiante terminó herida en el cuello tras robo de su celular: “Usted no se meta”

El caso ocurrió en este sector de la comuna Ocho de la capital huilense y rápidamente comenzó a ser comentado en redes sociales luego de conocerse las imágenes captadas por el sistema de vigilancia de la residencia.

Publicidad

Publicidad

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la mujer se encontraba sola cuando el sujeto habría logrado entrar a la vivienda utilizando una ruta poco habitual: el techo de la casa. Al parecer, su intención era apoderarse de varias pertenencias que se encontraban en el lugar.

Sin embargo, la situación tomó un rumbo inesperado cuando la propietaria del inmueble descubrió la presencia del intruso. Lejos de abandonar la vivienda, el hombre reaccionó de manera agresiva.

Las grabaciones muestran parte de lo ocurrido dentro de la residencia. En las imágenes se observa cómo el individuo enfrenta a la adulta mayor y protagoniza momentos de gran tensión. El registro audiovisual se convirtió en una pieza fundamental para las investigaciones adelantadas por las autoridades.

Cámara de seguridad fue clave para identificar al sospechoso

Tras recibir el reporte de lo sucedido, uniformados de la Policía Metropolitana de Neiva llegaron al lugar para atender a la víctima y recopilar información que permitiera avanzar rápidamente en la búsqueda del responsable.

Uno de los elementos más importantes fue precisamente el material grabado por la cámara de seguridad instalada dentro de la vivienda. Gracias a esas imágenes fue posible obtener características físicas y detalles que ayudaron a orientar las labores investigativas.

Puedes leer: A Kevin Santiago le habrían quitado la vida por un tema pasional; ya hay 3 identificados

Publicidad

La investigación permitió ubicar al presunto responsable

Luego de la denuncia y de la recolección de evidencias, investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) iniciaron las respectivas indagaciones para establecer la identidad del sospechoso.

Publicidad

Las labores incluyeron el análisis de los videos de seguridad, la verificación de información obtenida durante las entrevistas y el seguimiento de diferentes pistas recopiladas durante la investigación.

Según informó la Policía, los avances obtenidos permitieron ubicar al presunto implicado en el barrio Versalles de Neiva. Allí fue localizado por las autoridades, que adelantaron el procedimiento correspondiente dentro del proceso investigativo.

La denuncia formal presentada por la víctima también fue determinante para fortalecer el caso y continuar con las actuaciones judiciales.