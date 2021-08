Claudia López habló de la difícil situación que vivió con su esposa tras perder un bebé

Claudia López , en entrevista con la revista Bocas, de El Tiempo, narró los hechos que tuvo que vivir con su esposa, Angélica Lozano, tras un tratamiento de inseminación que tuvo varios intentos y que no prosperó.

En diciembre del año pasado, mientras la alcaldesa asignaba nuevas cuarentenas sectorizadas en Bogotá debido al tercer pico por COVID-19 , la inseminación en el vientre de la senadora Lozano por fin empezaba a prosperar.

La mandataria, en medio de la coyuntura, decidió tomarse unas vacaciones con su pareja en Costa Rica , con el fin de tomar un descanso de su labor y empezar a disfrutar el embarazo que apenas comenzaba; luego de las varias voces de rechazo que recibió Claudia López por lo anterior, se incorporó de nuevo a su trabajo y reasumió el mando de la capital. Allí, en el transcurso de esa semana, Angélica Lozano se empezó a sentir mal de salud.

En la mañana del 25 de enero, luego de que la senadora presentara sangrado constante, decide ir a la clínica en donde los médicos la examinaron y le dictaminaron que a sus 11 semanas de embarazo, había perdido al bebé.

"Uno, en todo caso, nunca sabe si finalmente iba a pasar, pero es difícil tener un bebé en medio de semejante palera. Eso fue muy doloroso. Yo no me he repuesto porque el dolor es proporcional a la ilusión. Fue muy duro" dijo Claudia López a la revista.

La mandataria expresó que por el momento, la pareja no ha sido "capaz" de hacerse un segundo tratamiento, sin embargo, siguen con la ilusión intacta de volver a intentarlo, ya que sienten que hace falta un bebé en su núcleo familiar.