Enfermera terminó en el hospital luego de ponerse pestañas postizas

Durante el último tiempo la moda es ponerse pestañas postizas, algo que una enfermera si quiso realizar pero las cosas no salieron como ella imaginaba.

Valéria Campos es una joven brasilera que presentó una alergia al realizarse este procedimiento y terminó en la clínica con una grave afección en sus ojos.

Todo comenzó cuando la mujer en un principio se puso las extensiones de pestañas en un centro de belleza, hasta ese momento todo transcurría con normalidad, pero cuatro meses después debía ir para que le realizaran el debido mantenimiento.

Pasados algunas horas después de que le hicieran el procedimiento, la mujer comenzó a sentir una molestia en sus ojos pues sus párpados comenzaron a hincharse, enrojecerse y doler.

"La profesional utilizó los mismos materiales a los que yo ya estaba acostumbrada. Pero con el paso de las horas, el ojo se me hinchaba y me dolía cada vez más", aseguró la enfermera.

Ya era día sábado por la noche, por lo que tuvo que esperar hasta el día siguiente para ir al salón de belleza para quitarse las pestañas postizas

Luego de retirarle los hilos de pestañas, Valéria Campos se fue al hospital y allí la derivaron por urgencias a la atención oftalmológica.

"Prácticamente no pude dormir esa noche, eran las 3 de la mañana cuando me desperté y ya no podía abrir los ojos. Según el médico, tenía una infección, pero no sabía si fue por el pegamento o la pestaña sintética que se usó", contó la mujer.

Para recuperarse por completo la joven debió tomar medicamentos por varios días y su visión no quedó afectada, pero sí sus pestañas naturales, pues según ella no le volvieron a crecer como las tenía antes del procedimiento.

"La cantidad de pestañas que tengo ha disminuido porque tuve mucha pérdida de pelos naturales", finalizó diciendo Valéria Campos.

