¡Impactante historia! Pareja espera que el corazón de su hija deje de latir

Andrea y Jay, una pareja estadounidense ahora "reza" por algo difícil de sobrellevar; esperan que el corazón de su bebé deje de latir desde el vientre de su madre.

Con 16 semanas de embarazo, quienes esperaban con dicha a su primera hija, hoy enfrentan ahora una dolorosa espera, pues Andrea sufrió un desprendimiento de placenta con fuerte hemorragia, por lo que los médicos aseguran que la bebé no sobrevivirá.

Todo ocurrió luego de que la pareja decidiera hacer un viaje a Malta, en Europa. Según informaron los médicos, durante el trayecto hubo un sobreesfuerzo, lo que desencadenó el sangrado en la mujer.

Aunque los especialistas aseguran que la bebé no sobrevivirá, aún continúa con vida, y en Malta eso significa que, por ley, no pueden abortar. Ahora ambos rezan para que el corazón de su hija deje de latir, ya que cada día que pasa Andrea aumenta el riesgo de infección.

“Aquí estamos sentados creyendo que, si comienza el parto, el hospital se activará. Si el corazón de la bebé para, nos ayudan con eso. Pero más allá de eso, no harán nada”, contó Jay a un medio local.

Ahora el hombre teme por la vida de su esposa, aunque resignarse a la perdida de su bebé se le ha convertido en un calvario.

“Con la hemorragia y la separación de la placenta del útero, con la membrana totalmente rota y el cordón umbilical de la bebé sobresaliendo de su cérvix, Andrea está en un riesgo altísimo de infección y todo se podría prevenir”, dice.

“La bebé no puede sobrevivir, no hay nada que se pueda hacer para cambiar eso. La queríamos, aún la queremos, la amamos, quisiéramos que sobreviviera, pero no lo va a hacer. Y no solo estamos en un punto en el que estamos perdiendo a una hija a la que queríamos, sino que el hospital está prolongando la exposición de Andrea a riesgos”, agrega.

Ahora su única opción cercana es poder viajar al Reino Unido para que ahí pueda abortar de manera segura.

“Este procedimiento se pudo hacer en dos horas, sin tener que poner a Andrea en riesgo, y permitiéndonos hacer nuestro duelo”, lamenta el hombre.

Vale la pena mencionar que no es la primera vez que esto sucede en Malta, varias mujeres han tenido que ser trasladadas fuera del país para poder acceder a abortos de emergencia.